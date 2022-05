Home

Calcio a 11 amatori UISP, lo Sporting Club Rosignano è campione!

27 Maggio 2022

Calcio a 11 amatori UISP, lo Sporting Club Rosignano è campione!

CALCIO A 11 AMATORI UISP, LO SPORTING CLUB ROSIGNANO SI LAUREA CAMPIONE CON DUE GIORNATE DI ANTICIPO

Livorno 27 maggio 2022

Salendo a 58 punti nel campionato organizzato dal Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche, i biancoazzurri diventano imprendibili e infilano il loro quarto titolo consecutivo.

E ora sotto con la fase regionale a giugno

Più in alto di tutti. Dopo lo stop imposto dalla pandemia c’è ancora il nome dello Sporting Club Rosignano impresso in cima alla classifica del campionato di calcio a 11 Amatori organizzato dal Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche.

Nella ventitreesima giornata, terzultima in agenda, è arrivato il verdetto: battendo 3-2 in trasferta il Livorno Forense (con le reti di Fontanelli, Morelli e Poli), nonché approfittando del passo falso compiuto dal Palazzi Monteverdi (sconfitto per 2-1 dal Quercianella Termisol Termica), la squadra allenata da Salvatore De Trane si è portata a +7 sulla seconda posizione in graduatoria.

Con due giornate al termine del torneo il gap diventa incolmabile proprio per il Palazzi Monteverdi, la principale antagonista dei biancoazzurri in questa stagione.

E allora lo Sporting Club Rosignano può brindare al sui quarto titolo consecutivo.

Cercato e meritato, anche solo stando ai numeri, che ad oggi parlano di 18 vittorie e 4 pareggi in 22 uscite, con 55 gol fatti e solo 15 subiti (miglior difesa del campionato).

Questo sabato al Barbensi di Rosignano Marittimo (ore 17), i biancoazzurri affronteranno il Quercianella Termisol Termica per l’ultima uscita casalinga, quindi chiuderanno il torneo il 4 giugno con la trasferta sul campo del Circolo Petrarca.

«È stata una bella cavalcata – afferma il presidente dello SC Rosignano Mauro Battini – e questo campionato si è rivelato impegnativo, perciò bisogna dare merito a tutte le squadre per come lo hanno interpretato.

Ci siamo divertiti e siamo felici di aver conquistato il titolo, ma siamo già tutti concentrati sui regionali, dove abbiamo un conto aperto e punteremo a fare bene.

Incontreremo avversari di spessore e giocheremo in campi belli, quindi proveremo a dire la nostra.

Intanto faccio un plauso a tutti i giocatori, al mister De Trane per la grande capacità di gestire il gruppo e ai nostri dirigenti per la professionalità dimostrata».

ubito dopo la fine del campionato partiranno i regionali UISP, mentre per metà giugno è previsto l’avvio del XXIV Memorial Agroppi Nicosia e XIV Memorial Bellagotti, torneo di calcio a 7 che si svolgerà sul rinnovato campo sintetico Ghezzani ed è organizzato proprio dallo Sporting Club Rosignano in collaborazione con il Comitato UISP Terre Etrusco-Labroniche.

Ecco rosa e staff dello Sporting Club Rosignano.

Organigramma:

Mauro Battini (presidente), Riccardo Forli (vice presidente), Franco Santini (segretario); Crocefisso Borgia (cassiere), Carlo Ghiarè (ds), Franco Franchi (consigliere), Leonardo Potenza e Andrea Maccioni (dirigenti); Salvatore De Trane (allenatore).

La rosa:

Luca Gavarini, Danilo Cutrona, Igor Fusina, Salvatore Armato, Bailo Sow Elhadji, Daniele Farabollini, Alessandro Aliotta, Cristian D’Argenio, Marco Fontanelli, Lorenzo Falaschi, Lorenzo Poli; Simone Silvestro, Matteo Baldanzi, Luciano De Trane, Luigi Manno, Giuseppe Siena, Pasquale Chiacchio, Alberto Morelli, Miki Cosimi, Lorenzo Muffato, Niko Moscardini, Francesco Morelli; Giacomo Iarusso, Tomasso Peccianti, Djoume Sidibe, Samuele Panicacci, Diego Iuliano, Tommaso Agostini, Andrea Mannucci.

Ecco tutti i risultati della 23° giornata:

Circolo Petrarca – Amatori Colli Marittimi 0-2; Circolone Solvay – Serrazzano 2-1; Vada 1963 – Serrazzano 0-0; Livorno Forense – Sporting Club Rosignano 2-3; Africa Academy – Arci Gabbro 2-0; Quercianella Termisol Termica – Palazzi Monteverdi 2-1.

La classifica aggiornata:

Sporting Club Rosignano 58, Palazzi Monteverdi 51, Quercianella Termisol Termica 45, Arci La California Amatori 39; Amatori Colli Marittimi 33, Africa Academy 30, Serrazzano 28, Vada 1963 25, Circolone Solvay 24; Livorno Forense 18, San Vincenzo 17, Arci Gabbro 17, Circolo Petrarca 14.

Infine il programma della 24° giornata, da sabato 28 a lunedì 30 maggio 2022:

Palazzi Monteverdi – Circolo Petrarca (sab 28 ore 14 al Martellacci, S.P. in Palazzi); Serrazzano – Livorno Forense (sab 28 ore 16 al Di Bisceglia, Serrazzano); Arci La California Amatori – Vada 1963 (sab 29 ore 16 al Benci, Bibbona); Sporting Club Rosignano – Quercianella Termisol Termica (sab 28 ore 17 al Barbensi; Rosignano M.mo), Arci Gabbro – Amatori Colli Marittimi (lun 30 ore 20:45 al Bucafonda, Gabbro); San Vincenzo – Circolone Solvay (lun 30 ore 21 al Biagi, San Vincenzo).

