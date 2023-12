Home

Calcio a 11 Uisp, focus sulla decima giornata

13 Dicembre 2023

Livorno 13 dicembre 2023 – Calcio a 11 Uisp, focus sulla decima giornata

Il derby di Rosignano, andato in scena al Barbensi, si tinge di biancoazzurro e premia la favorita sulla carta.

Lo Sporting Club Rosignano batte 2-1, con reti D’Argenio e Panicacci, il Circolone Solvay nella decima giornata del campionato di calcio a 11 Amatori targato Uisp Terre Etrusco-Labroniche.

I 3 punti servono a difendere la seconda piazza, nell’attesa di tornare in campo giovedì 14 dicembre per il recupero della quarta giornata che vedrà lo Sporting impegnato in trasferta contro il Circolo Petrarca.

Intanto, il Palazzi continua a non fallire un colpo e centra la sua nona vittoria consecutiva, chiudendo sul 4-0 la pratica Livorno Forense per restare in cima a punteggio pieno.

Il ko dei bluamaranto permette all’Arci La California Amatori di prendersi la terza posizione solitaria in classifica, dopo il 5-0 rifilato allo Jagerbomb, con tripletta di Gheorge Remus Bogoi, più le reti di Fontanelli e Lorenzini.

Continua a vincere anche il Vada, che mette alle corde il Circolo Petrarca (2-1 lo score) e sale a 12 punti avvicinandosi al Quercianella Termisol Termica, non andato oltre l’1-1 interno contro l’Africa Academy.

Da dietro avanza il Serrazzano, protagonista di un bel successo per 4-2 ai danni dell’Amatori Montescudaio che permette di sollevarsi dal fondo della graduatoria.

Sabato 16 dicembre si apre l’ultimo turno in programma prima della sosta natalizia, poi il campionato ripartirà il 13 gennaio 2024 con il recupero della quinta giornata.

Dal 20 gennaio, invece, partirà la Coppa Uisp Terre Etrusco-Labroniche, con la chiusura del girone d’andata. Parteciperanno le dodici squadre iscritte al campionato, divise in tre fasce meritocratiche in base al loro piazzamento in classifica. Andata del primo turno il 20 gennaio, ritorno il 27 gennaio 2024 e poi finale in primavera con data ancora da definire.

La classifica dopo la 10° giornata:

Palazzi 27, Sporting Club Rosignano 21, Arci La California Amatori 19, Livorno Forense 16, Quercianella Termisol Termica 14, Vada 12; Circolo Petrarca 7, Serrazzano 7, Amatori Montescudaio 7, Circolone Solvay 7, Africa Academy 6, Jagerbomb 5.

Il programma della 11° giornata, da sabato 16 a lunedì 18 dicembre:

Circolone Solvay – Vada (sab 16 ore 15), Amatori Montescudaio – Arci La California Amatori (sab 16 ore 15) Jagerbomb – Quercianella Termisol Termica (sab 16 ore 18.30); Circolo Petrarca – Serrazzano (lun 18 ore 21), Livorno Forense – Sporting Club Rosignano (lun 18 ore 21); Africa Academy – Palazzi (lun 18 ore 21). Giovedì 14 dicembre Circolo Petrarca – Sporting Club Rosignano, recupero della 4° giornata.

