Calcio a 11 Uisp, goleada per il Quercianella

9 Marzo 2023

Colpi esterni per le due big Palazzi e Sporting Club Rosignano, torna a vincere anche il Livorno Forense nella sesta di ritorno del campionato Uisp Terre Etrusco-Labroniche

Livorno 9 marzo 2023

Marzo comincia con una goleada per il Quercianella Termisol Termica, che al Pitto di Livorno batte 5-1 il Circolo Petrarca e resta ancorato al gruppone che segue le due big del campionato di calcio a 11 Amatori organizzato dal Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche.

C’era bisogno di una reazione forte dopo gli ultimi due ko di fila e allora la sesta giornata di ritorno ridona smalto al Quercianella Termisol Termica, il cui festival del gol mette in prima fila la doppietta di Tiziano Jurinovich.

Per i biancoverdi i 3 punti sono funzionali a difendere la sesta piazza, visto che subito dietro il Circolone Solvay ha fatto in pieno il suo dovere superando in casa per 3-1 l’Atletico Ardenza, mentre un punto sopra c’è il Vada.

I granata sono artefici dell’unico successo di misura della giornata in questione, ma dal peso specifico notevole: sì perché l’1-0 servito al Serrazzano sul manto amico del Silvio Gori vale a portarsi a -4 dall’avversario di turno, che occupa la quarta piazza in una graduatoria che si sta spaccando sempre più a metà.

Dopo la settima posizione, infatti, c’è un vuoto di otto lunghezze prima di trovare l’Africa Academy, che dopo tre vittorie di fila si arrende in casa contro lo Sporting Club Rosignano.

Lo 0-3 maturato in notturna al Della Pace di Livorno fotografa la superiorità dei biancoazzurri, saliti a 42 punti per consolidare la seconda piazza e restare a cinque lunghezze di distanza dal vertice. Dove viaggia sempre in fuga solitaria il Palazzi, capace di espugnare anche il terreno dell’Arci La California Amatori (1-3 lo score, con tanto di doppietta di Leonardo Costa De Matola, adesso da solo in cima alla lista dei cannonieri).

Il 3-1 esce fuori anche sul sintetico di Borgo Cappuccini, dove il Livorno Forense ritrova il sapore dei 3 punti battendo l’Amatori Colli Marittimi e riprendendosi così il terzo gradino della classifica.

Ecco la classifica del campionato dopo la sesta di ritorno:

Palazzi 47, Sporting Club Rosignano 42, Livorno Forense 35, Serrazzano 33, Vada 29, Quercianella Termisol Termica 28, Circolone Solva 27, Africa Academy 19, Arci La California Amatori 15, Atletico Ardenza 7, Circolo Petrarca 6, Amatori Colli Marittimi 5.

Il programma della sesta di ritorno: Palazzi – Quercianella Termisol Termica (sab 11 ore 14), Arci La California Amatori – Circolone Solvay (sab 11 ore 14:30), Sporting Club Rosignano – Circolo Petrarca (sab 11 ore 15), Serrazzano – Livorno Forense (sab 11 ore 15), Atletico Ardenza – Vada (lun 13 ore 21), Amatori Colli Marittimi – Africa Academy (lun 13 ore 21).

