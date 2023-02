Home

Calcio a 11 Uisp, Il Palazzi fa suo lo scontro diretto con il Livorno Forense

Calcio

17 Febbraio 2023

Livorno 17 febbraio 2023

Terza di ritorno in archivio nel campionato organizzato dal Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche, dove giovedì 16/2 si recupera il match Africa Academy – Atletico Ardenza

La capolista torna subito al successo, dopo il mezzo passo falso del turno precedente, e lo fa in uno scontro diretto ai piani alti: 3-0 al Livorno Forense con reti di Bellavia, Colantuoni e Costa De Matola

Il Palazzi sale a 38 punti staccando la formazione livornese di 9 punti.

Nel mezzo si fa spazio lo Sporting Club Rosignano, capace di un 3-0 interno all’Atletico Ardenza nella terza giornata di ritorno del campionato di calcio a 11 Amatori organizzato dal Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche.

Il giro di boa è ormai alle spalle e ad ogni giornata il peso specifico dei punti in palio aumenta. I campioni in carica dello Sporting sono secondi a -5 dal Palazzi; unica squadra ancora imbattuta del torneo, con tanto di miglior difesa con appena dieci reti subite in quattordici gare giocate.

Numeri importanti che alimentano la fuga dei gialloverdi, che nella seconda uscita di febbraio hanno di fatto seminato una concorrente.

La terza di ritorno registra due vittorie in trasferta:

la prima è quella del Serrazzano, che grazie al gol di Yuri Corbinelli viola il manto dell’Amatori Colli Marittimi e infila il suo terzo risultato utile consecutivo, valido per confermarsi al quarto posto e difendersi dall’assalto del Quercianella Termisol Termica (quinto a due lunghezze di ritardo dopo il 2-1 casalingo servito all’Arci La California Amatori); l’altro colpo fuori casa è quello del Circolone Solvay, impostosi per 3-1 in casa del Circolo Petrarca.

Tre punti per staccarsi sempre di più dal guado dei quartieri bassi, interrompere una serie negativa di risultati e avvicinarsi al Vada, rimasto a secco nella terza di ritorno.

Sì perché i granata si sono dovuti arrendere sul 2-0 nel posticipo contro l’Africa Academy, andato in scena al Della Pace di Livorno. Stesso impianto in cui, giovedì 16 dicembre alle 21 l’Africa Academy torna in campo per il recupero del match contro l’Atletico Ardenza, valido per la nona d’andata.

Ecco la classifica del campionato dopo la terza di ritorno:

Palazzi 38, Sporting Club Rosignano 33, Livorno Forense 29, Serrazzano 27, Quercianella Termisol Termica 25, Vada 23, Circolone Solva 21, Arci La California Amatori 12, Africa Academy 10, Atletico Ardenza 7, Circolo Petrarca 6, Amatori Colli Marittimi 5.

Il programma della quarta di ritorno:

Arci La California Amatori – Serrazzano (sab ore 14:30), Circolone Solvay – Amatori Colli Marittimi (sab 18 ore 15), Atletico Ardenza – Palazzi (lun 20 pre 21), Livorno Forense – Quercianella Termisol Termica (lun 20 ore 21), Vada – Sporting Club Rosignano (lun 20 ore 21), Africa Academy – Circolo Petrarca (lun 20 ore 21).

