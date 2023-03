Home

Calcio a 11 Uisp: Il Palazzi non perde un colpo

2 Marzo 2023

lo Sporting Club Rosignano vince lo scontro diretto con il Livorno Forense

Lo Sporting Club Rosignano vince lo scontro diretto con il Livorno Forense, che perde il terzo posto a vantaggio del Serrazzano

La quinta giornata di ritorno nel campionato organizzato dal Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche registra tre colpi esterni, tutti col punteggio di 0-1

Livorno 2 marzo 2023

Se il Palazzi non perde un colpo e resta imbattuto anche dopo la quinta di ritorno, con il primo posto solitario a 44 punti dopo il 2-0 rifilato al Circolo Petrarca, l’unica inseguitrice al vertice resta al momento lo Sporting Club Rosignano.

Sì perché i biancoazzurri hanno vinto per 2-0 (a segno Lorenzo Polli e Matteo Baldanzi) lo scontro diretto con il Livorno Forense, allungando il passo sulla terza piazza.

Quella che, per effetto del ko subito, il Livorno Forense deve cedere al Serrazzano, capace di compiere l’operazione sorpasso in virtù del successo interno per 1-0 ai danni del Circolone Solvay.

È di Alessandro Raspollini la rete che permette al Serrazzano di portarsi sul podio della classifica con 33 punti.

Sei lunghezze sopra c’è lo Sporting Club Rosignano, che accusa sempre un ritardo di 5 punti dalla capolista Palazzi.

Questo il quadro nei quartieri alti dopo la quinta giornata di ritorno nel campionato di calcio a 11 Amatori targato Uisp Terre Etrusco-Labroniche.

Un turno che registra ben tre colpi esterni e, curiosità, tutti con il punteggio di 0-1.

È così per il Vada, uscito vittorioso dal campo dell’Amatori Colli Marittimi per salire al quinto posto in graduatoria davanti al Quercianella Termisol Termica, sconfitto in casa (appunto per 1-0) dall’Africa Academy, al suo terzo successo di fila nel giro di neanche due settimane. L’altro successo esterno di misura lo mette a segno l’Arci La California Amatori, a cui è bastato il gol di Diego Cresci per fare bottino pieno al Cini di Livorno, manto casalingo dell’Atletico Ardenza. I gialloblù si sono così staccati ulteriormente dai quartieri bassi e ora cercano continuità, ma lunedì 6 marzo non sarà facile uscire indenni dal campo del Livorno Forense, animato da spirito di riscatto dopo aver chiuso il mese di febbraio con un pesante passo falso.

Ecco la classifica del campionato dopo la terza di ritorno: Palazzi 44, Sporting Club Rosignano 39, Serrazzano 33, Livorno Forense 32, Vada 26, Quercianella Termisol Termica 25, Circolone Solva 24, Africa Academy 19, Arci La California Amatori 15, Atletico Ardenza 7, Circolo Petrarca 6, Amatori Colli Marittimi 5.

Il programma della sesta di ritorno: Arci La California Amatori – Palazzi (sab 4 ore 14:30), Circolone Solvay – Atletico Ardenza (sab 4 ore 15), Circolo Petrarca – Quercianella Termisol Termica (sab 4 ore 17), Vada – Serrazzano (lun 6 ore 21), Africa Academy – Sporting Club Rosignano (lun 6 ore 21), Livorno Forense – Amatori Colli Marittimi (lun 6 ore 21).

