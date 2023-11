Home

3 Novembre 2023

Calcio a 11 Uisp, il punto dopo la 4° giornata di campionato

Livorno 3 novembre 2023 – Calcio a 11 Uisp, il punto dopo la 4° giornata di campionato

La quarta giornata del campionato di calcio a 11 Amatori, organizzato dal Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche, costa la prima sconfitta stagionale per la Livorno Forense, caduta a sorpresa davanti all’ostacolo Amatori Montescudaio.

Al Mandorlo di Bibbona, uno spettacolare 4-3 ha deciso la disputa in favore dei padroni di casa, a segno con Caricchia, Favilli, Lo Vece e Giomi.

Così l’Amatori Montescudaio fa suoi i primi tre punti in campionato, mentre la Livorno Forense resta ferma a quota 9 e scivola in quarta posizione. Sì perché nel frattempo Palazzi e Quercianella Termisol Termica fanno appieno il loro dovere, superando rispettivamente il Vada (1-3) e il Serrazzano (0-2). Al momento sono loro le due nuove capolista, in attesa che lo Sporting Club Rosignano possa recuperare il match in trasferta contro il Circolo Petrarca, rinviato a data da destinarsi.

Al terzo posto, due lunghezze sotto la coppia di testa, si infila l’Arci La California Amatori, passato di misura sul campo del Circolone Solvay grazie alla rete siglata da Emanuele Ferri. Così gli equilibri si ridisegnano nei quartieri alti, mentre da dietro arrivano timidi segnali di ripresa da parte di chi ancora era in cerca dei primi punti per muovere la classifica.

A tal proposito, è funzionale il 2-2 uscito nella sfida andata in scena al Della Pace di Livorno tra Jagerbomb e Africa Academy. Un punto a testa per sollevarsi dal fondo della classifica, dove al momento resta solitario il Circolo Petrarca, che ha però una gara in meno.

La classifica dopo la 4° giornata:

Palazzi 12, Quercianella Termisol Termica 12, Arci La California Amatori 10, Sporting Club Rosignano 9, Livorno Forense 9, Circolone Solvay 6, Amatori Montescudaio 3, Vada 2, Serrazzano 1, Africa Academy 1, Jagerbomb 1, Circolo Petrarca 0.

Questo il programma della 5° giornata, in programma da sabato 4 a lunedì 6 novembre: Palazzi – Serrazzano (sab 4 ore 14), Quercianella Termisol Termica – Arci La California Amatori (sab 4 ore 14.30), Sporting Club Rosignano – Vada (sab 4 ore 15), Jagerbomb – Circolone Solvay (sab 4 ore 18.30), Livorno Forense – Circolo Petrarca (lun 6 ore 21), Africa Academy – Amatori Montescudaio (lun 6 ore 21).

