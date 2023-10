Home

19 Ottobre 2023

Livorno 19 ottobre 2023 – Calcio a 11 Uisp, il quadro della seconda giornata

Seconda giornata in archivio per il campionato organizzato dal Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche. Ecco il quadro completo dei risultati

Il poker secco rifilato al Circolo Petrarca rende il Quercianella Termisol Termica la squadra che, dal punto di vista dei numeri, ha fatto meglio nelle prime due giornate del campionato di calcio a 11 Amatori Uisp.

Due vittorie, sette gol fatti e zero subiti per i biancoverdi, che di conseguenza guidano la classifica con 6 punti, in compagnia di Palazzi, Sporting Club Rosignano e Livorno Forense.

Quadrumvirato promettente, anche siamo solo agli albori del torneo ed è chiaramente presto per sbilanciarsi sui rapporti di forza in alta classifica.

La doppietta di Gabriele Casapieri spicca nello 0-4 maturato dal Quercianella Termisol Termica al Gymnasium di Livorno, dove sono andati a segno anche Belloni e Simonti.

Quattro gol li ha segnati pure lo Sporting Club Rosignano, capace di imporsi per 4-1 (doppietta di Bailo Sow El Hadsi) al Della Pace sulla Jagerbomb, new entry chiamata a prendere le misure con il campionato organizzato dal Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche

Le quattro di testa vincono tutte in trasferta:

così fa il Palazzi, passato per 2-0 al Mandorlo contro l’Amatori Montescudaio con due reti firmate da bomber Leonardo Costa De Matola; Livorno Forense supera di misura (1-2) al Pitto un Africa Academy combattivo, che con questo piglio comincerà presto a muovere la classifica.

La seconda giornata registra anche la prima affermazione stagionale del Circolone Solvay, che batte 1-0 il Serrazzano grazie al gol di Valerio Vannucci.

Tra Vada e Arci a California Amatori, esce fuori un pareggio (1-1), che permette a entrambe di dare continuità. Se il Vada rimanda l’appuntamento con il primo successo, i “californiani” salgono a quota 4 e si tengono a ridosso del gruppo di testa.

La classifica dopo la 2° giornata:

Quercianella Termisol Termica 6, Palazzi 6, Sporting Club Rosignano 6, Livorno Forense 6, Arci La California Amatori 4, Circolone Solvay 3; Vada 2, Serrazzano 1, Africa Academy 0, Amatori Montescudaio 0, Jagerbomb 0, Circolo Petrarca 0.

Questo il programma della 3° giornata, in programma da sabato 21 a lunedì 23 ottobre:

Palazzi – Circolo Petrarca (sab 21 ore 14), Arci La California Amatori – Serrazzano (sab 21 ore 14:30); Sporting Club Rosignano – Amatori Montescudaio (sab 21 ore 15), Quercianella Termisol Termica – Vada (sab 21 ore 15); Livorno Forense – Jagerbomb (lun 21 ore 21), Africa Academy – Circolone Solvay (lun 23 ore 21).

