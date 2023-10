Home

11 Ottobre 2023

Calcio a 11 Uisp, il resoconto della prima giornata

Livorno 11 ottobre 2023 – Calcio a 11 Uisp, il resoconto della prima giornata

Ventitre gol in sei partite non sono pochi. Sono quelli che danno il La al campionato di calcio a 11 Amatori organizzato dal comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche.

Sono il segno lampante della voglia di ripartire e segnare l’inizio di una nuova avventura lunga una stagione, da vivere all’insegne del divertimento e della voglia di stare insieme, alimentando la passione per il calcio e il bisogno di stare in movimento.

La prima giornata consegna già un primo dato: il Palazzi campione in carica c’è e ha dato subito un segnale forte, battendo in casa per 5-1 la new entry Jagerbomb, tirando così le file alla superlativa annata passata, conclusa con la vittoria del campionato.

E anche gli interpreti si ripetono: bomber Leonardo Costa De Matola ha esordito con una doppietta.

Come lui ha fatto Matteo Favilli, a cui si aggiunge la rete di Matte Colantuoni.

Primi 3 punti ritirati alla cassa per i gialloverdi, seguiti a ruota da altre quattro formazioni capaci di fare centro al debutto.

Il Quercianella Termisol Termica cala il tris sull’Amatori Montescudaio (3-0 lo score finale), trascinato dalla doppietta di Manuel Lamacchia; con lo stesso risultato l’Arci La California Amatori mette alle corde il Circolo Petrarca

Lo Sporting Club Rosignano chiude sul 2-0 la pratica Africa Academy. Nel posticipo della prima giornata, invece, esce fuori un 4-3 spettacolare tra Livorno Forense e Circolone Solvay, in cui spicca la doppietta di Leonardo Torri per i padroni di casa. Un solo pareggio a referto: è l’1-1 tra Serrazzano e Vada, che quindi nella seconda uscita cercheranno il successo rispettivamente contro Circolone Solvay e Arci La California Amatori.

La classifica dopo la 1° giornata:

Palazzi 3, Arci La California Amatori 3, Quercianella Termisol Termica 3, Sporting Club Rosignano 3, Livorno Forense 3, Serrazzano 1, Vada 1, Circolone Solvay 0, Africa Academy 0, Amatori Montescudaio 0, Circolo Petrarca 0, Jagerbomb 0.

Questo il programma della 2° giornata, in programma da sabato 14 a lunedì 16 ottobre: Circolone Solvay – Serrazzano (sab 14 ore 15), Amatori Montescudaio – Palazzi (sab 14 ore 15), Jagerbomb – Sporting Club Rosignano (sab 14 ore 18.30), Vada – Arci La California Amatori (sab 14 ore 18.30), Circolo Petrarca – Quercianella Termisol Termica (lun 16 ore 21), Africa Academy – Livorno Forense (lun 16 ore 21).

