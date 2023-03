Home

Calcio a 11 Uisp: il Vada esagera segna sette reti

16 Marzo 2023

Tanti gol nella nella settima giornata di ritorno del campionato Uisp Terre Etrusco-Labroniche, in cui spicca anche il colpo esterno del Circolone Solvay

Livorno 16 marzo 2023

Sette gol in una sola partita non passano mai inosservati.

Li ha segnati il Vada al Cini di Livorno, dove ha vinto in notturna per 7-0 il confronto esterno con l’Atletico Ardenza, valido per la settima giornata di ritorno nel campionato di calcio a 11 Amatori organizzato dal Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche.

È un colpo che conferma il buon momento attraversato dei granata, alla loro terza affermazione consecutiva.

Vanno in rete un po’ tutti nell’ultima uscita: dalla doppietta di Willy Mancini ai gol di Calzolari, Guardascione, Melani, Parrini e Sangiorgi.

I 3 punti valgono a difendere la quinta posizione, insidiata dal Circolone Solvay, che resta a -2 di distanza in virtù del successo per 1-0 maturato in casa dell’Arci La California Amatori (a segno Valerio Vannucci).

Ma il Vada si avvicina sensibilmente alla quarta posizione in classifica, dove adesso c’è il Livorno Forense, uscito sconfitto per 3-1 dallo scontro diretto con il Serrazzano: lo score uscito al Di Bisceglia permette ai padroni di casa di compiere il sorpasso e salire sul terzo gradino del podio.

I primi due sono sempre saldamenti occupati da Palazzi e Sporting Club Rosignano, rispettivamente primo e secondo della classe ed entrambi andati regolarmente a segno nella settima di ritorno, peraltro con lo stesso risultato (2-0).

Se il Palazzi stende al Martellacci il Quercianella Termisol Termica, con doppietta del solito Leonardo Costa De Matola (sempre più leader dei cannonieri con 17 reti), lo Sporting regola al Barnensi il Petrarca.

Risultato: Palazzi primo a 50 punti, Sporting Club Rosignano secondo a quota 45. Tra i colpi esterno della giornata c’è anche quello dell’Africa Academy, che torna subito alla vittoria espugna per 3-2 il manto dell’Amatori Colli Marittimi, trascinato dalla doppietta di Siaba Dounbia.

Ecco la classifica del campionato dopo la settima di ritorno:

Palazzi 50, Sporting Club Rosignano 45, Serrazzano 36, Livorno Forense 35, Vada 32, Circolone Solvay 30; Quercianella Termisol Termica 28, Africa Academy 22, Arci La California Amatori 15, Atletico Ardenza 7, Circolo Petrarca 6, Amatori Colli Marittimi 5.

Il programma della settima di ritorno:

Quercianella Termisol Termica – Sporting Club Rosignano (sab 18 ore 15), Circolone Solvay – Palazzi (sab 18 ore 15:30); Circolo Petrarca – Amatori Colli Marittimi (sab 18 ore 17), Vada – Arci La California Amatori (lun 20 ore 21); Africa Academy – Serrazzano (lun 20 ore 21), Livorno Forense – Atletico Ardenza (lun 20 ore 21).