Calcio a 11 Uisp, la cronaca della 6^ giornata

17 Novembre 2023

Livorno 17 novembre 2023 – Calcio a 11 Uisp, la cronaca della 6^ giornata

Con la sesta giornata è ripartito il campionato organizzato dal Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche. La Livorno Forense frena contro il Vada

Quattro pareggi e due vittorie in trasferta: ecco il quadro della sesta di andata, che ha segnato la ripartenza del campionato di calcio a 11 Amatori, organizzato dal Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche, dopo la sosta forzata per il maltempo che ha costretto al rinvio della quinta d’andata a data da destinarsi.

Sei partite per riaccendere i motori e cambiare un po’ il volto della classifica. A partire dal vertice, dove adesso c’è da solo il Palazzi.

I campioni in carica si sono imposti per 3-0 (a segno Colantuoni, Costa De Matola e Vanni) sul campo dell’Arci La California Amatori, cogliendo il quinto successo in altrettante uscite. Cosa che non è riuscita al Quercianella Termisol Termica, fermato sullo 0-0 in casa del Circolone Solvay. Così il Palazzi comanda la classifica con 15 punti e due lunghezze di vantaggio sui livornesi.

Sabato 18 novembre, ore 14 all’Athos Martellacci di San Pietro in Palazzi, ci sarà lo scontro diretto tra la capolista e il Quercianella Termisol Termica, primo passaggio chiave per le sorti del campionato.

Spettatore a distanza sarà lo Sporting Club Rosignano, terzo della classe a quota 12 dopo il successo per 1-0 (con gol di Bailo Elhadsi Sow) maturato sul manto del Serrazzano.

Lo Sporting ha una gara in meno, che recupererà il 29 novembre contro il Circolo Petrarca. La sesta d’andata racconta poi di altri tre pareggi, tutti con il risultato di 1-1: score uscito fuori nel confronto tra Amatori Montescudaio e Jagerbom, così come tra il Circolo Petrarca (che conquista il suo primo punto in graduatoria) e Africa Academy; lo stesso dicasi per la sfida tra Vada e Livorno Forense, con i bluamaranto che incappano nel loro primo pareggio e perdono terreno rispetto al vertice della classifica. Il Vada, invece, coglie il suo terzo segno X, in attesa di centrare la sua prima vittoria in campionato.

La classifica dopo la 6° giornata: Palazzi 15, Quercianella Termisol Termica 13, Sporting Club Rosignano 12, Livorno Forense 10, Arci La California Amatori 10, Circolone Solvay 7, Amatori Montescudaio 4, Vada 3, Africa Academy 2, Jagerbomb 2, Serrazzano 1, Circolo Petrarca 1.

Questo il programma della 7° giornata, in programma da sabato 18 a lunedì 20 novembre: Palazzi – Quercianlle Termisol Termica (sab 18 ore 14), Sporting Club Rosignano – Arci La California Amatori (sab 4 ore 15), Amatori Montescudaio – Circolone Solvay (sab 18 ore 15), Jagerbomb – Circolo Petrarca (sab 18 ore 18:30), Livorno Forense – Serrazzano (lun 20 ore 21), Africa Academy – Vada (lun 20 ore 21).

