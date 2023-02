Home

Calcio a 11 Uisp, l’Amatori Colli Marittimi cala il bis

9 Febbraio 2023

Nella tredicesima giornata, il Serrazzano costringe al pareggio la capolista Palazzi, così come lo Sporting Club Rosignano non va oltre lo 0-0 contro l’Arci La California Amatori

Livorno 9 febbraio 2023

L’Amatori Colli Marittimi apre febbraio salendo in cattedra su due fronti: prima lo 0-2 (con reti di Nicola Deri e Giovanni Pezzella) piazzato sul campo dell’Atletico Ardenza nella semifinale di ritorno (serie Bronzo) della Coppa Uisp Terre Etrusco-Labroniche; poi il 3-1 servito in campionato (e qui spicca la tripletta di Fabio Caricchia), sempre in casa dell’Atletico Ardenza, nella seconda giornata di ritorno del campionato di calcio a 11 Amatori organizzato dal Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche.

In finale di Coppa, i biancoazzurri affronteranno l’Africa Academy, dal suo canto capace di imporsi sul Circolo Petrarca (3-0 secco nella semifinale di ritorno), mentre in campionato l’Amatori Colli Marittimi conquista finalmente il suo primo successo e sale a quota 5, restando sempre nei bassifondi della classifica, ma riducendo a una sola lunghezza il ritardo dalla penultima piazza, occupata dal Circolo Petrarca.

La seconda giornata di ritorno in campionato registra il mezzo passo falso della capolista, fermata sul 2-2 dal Serrazzano, che al Di Bisceglia lotta con le unghie e con i denti per tenere testa al Palazzi.

Lo stesso fa l’Arci La California Amatori, che sul proprio terreno costringe allo 0-0 lo Sporting Club Rosignano, seconda forza del torneo.

Da dietro, allora, ne approfitta il Livorno Forense, che in virtù del 5-1 ai danni dell’Africa Academy (con doppiette di Mancino e Casali), si porta a 29 punti, -1 dalla seconda piazza e -6 dal vertice.

Bel successo maturato fuori casa dal Quercianella Termisol Termica, che al Barbensi di Rosignano Marittino supera per 3-1 il Circolone Solvay, su cui aumenta il passo in graduatoria.

Tra le mura amiche, invece, il Vada chiude sul 2-1 il confronto con il Circolo Petrarca e allunga la propria serie utile, difendendo la quinta posizione alle spalle del Serrazzano.

Ecco la classifica del campionato dopo la prima di ritorno: Palazzi 35, Sporting Club Rosignano 39, Livorno Forense 29, Serrazzano 24, Vada 23, Quercianella Termisol Termica 22, Circolone Solva 18, Arci La California Amatori 12, Africa Academy e Atletico Ardenza 7, Circolo Petrarca 6, Amatori Colli Marittimi 5.

Il programma della terza di ritorno: Palazzi – Livorno Forense (sab 11 ore 14), Quercianella Termisol Termica – Arci La California Amator (sab 11 ore 14:30), Amatori Colli Marittimi – Serrazzano (sab 11 ore 15), Sporting Club Rosignano – Atletico Ardenza (sab 11 ore 15), Circolo Petrarca – Circolone Solvay (sab 11 ore 17:30), Africa Academy – Vada (lun 13 ore 21).

