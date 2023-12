Home

Calcio

8 Dicembre 2023

Calcio a 11 Uisp, Palazzi vince lo scontro al vertice. Petrarca fa poker

Livorno 8 dicembre 2023 – Calcio a 11 Uisp, Palazzi vince lo scontro al vertice

Il big match costa il primo passo falso stagionale allo Sporting Club Rosignano, che giovedì 14/12 recupererà la gara con un Circolo Petrarca che sta scalando posizioni nella classifica del campionato organizzato dal Comitato Uisp Terre Etrusco-Labroniche

Adesso la fuga al vertice è cominciata. Sì, è vero, siamo solo alla nona giornata d’andata ed è prematuro lanciarsi in previsioni, ma l’esito dello scontro diretto andato in scena al Barbensi di Rosignano Marittimo dà un chiaro segnale: il Palazzi è anche quest’anno la maggiore candidata al titolo, dopo quello conquistato nella scorsa stagione.

Il gol di Niccolò Costa ha permesso ai gialloverdi di espugnare il manto dello Sporting Club Rosignano e scappare via a 24 punti, restando di fatto l’unica squadra a punteggio pieno nel campionato di calcio a 11 Amatori, targato Uisp Terre Etrusco-Labroniche.

Sono 6 adesso i punti di vantaggio sulla seconda piazza, occupata proprio dallo Sporting, che ha sempre una gara in meno e la recupererà (contro il Circolo Petrarca) giovedì 14 dicembre.

La chance è quella di dimezzare lo svantaggio, ma intanto sabato 9 dicembre c’è il derby con il Circolone Solvay, nel quadro della decima giornata.

Nella nona, invece, il maltempo ha fatto saltare la sfida tra Jagerbomb e Serrazzano, mentre tutte le altre sono andate regolarmente in scena. Al Mandorlo di Bibbona il Vada si è imposto per 1-0 sull’Amatori Montescudaio, centrando la vittoria che vale il salto al sesto posto.

L’avversario resta fermo a quota 7, dove viene raggiunto dal Circolo Petrarca, capace di un 4-0 al Circolone Solvay in cui spicca la tripletta di Denni Vallini e che vale come seconda affermazione consecutiva.

Successo esterno anche per l’Arci La California Amatori, che ne fa 3 sul campo dell’Africa Academy e difende la terza posizione in compagnia della Livorno Forense, capace di aggiudicarsi per 1-0 lo scontro diretto con il Quercianella Termisol Termica, con rete di Leonardo Torri.

La classifica dopo la 9° giornata:

Palazzi 24, Sporting Club Rosignano 18, Arci La California Amatori 16, Livorno Forense 16, Quercianella Termisol Termica 13, Vada 9, Circolo Petrarca 7, Amatori Montescudaio 7, Circolone Solvay 7, Africa Academy 5, Jagerbomb 5, Serrazzano 4.

Il programma della 10° giornata:

da sabato 9 a lunedì 11 dicembre: Palazzi – Livorno Forense (sab 9 ore 14), Arci La California Amatori – Jagerbomb (sa 9 ore 14.30), Quercianella Termisol Termica – Africa Academy (sab 9 ore 14.30), Sporting Club Rosignano – Circolone Solvay (sab 9 ore 15), Serrazzano – Amatori Montescudaio (lun 11 ore 20.30), Vada – Circolo Petrarca (lun 11 ore 21). Giovedì 14 dicembre si giocherà Circolo Petrarca – Sporting Club Rosignano, recupero della 4° giornata.

