Calcio a 5: successo per La 10 Livorno contro Midland

26 Ottobre 2021

Livorno 26 ottobre 2021

Prima sconfitta stagionale dei ragazzi di Dino Del Re, contro una formazione di qualità che merita di poter giocare le partite casalinghe in ben altro impianto. Le due compagini che si sono affrontate con determinazione in un rettangolo di gioco dalle dimensioni ridottissime (invece dell’ottimale 40×20 parliamo probabilmente di un 25×15).

Certo, in questa sfida a “supera il centrocampo e tira” per la Midland sarebbe stato fondamentale poter contare su uno dei suoi maggiori punti di forza la “saracinesca iberica” Emmanuel Cerezuela, invece sia lui che il suo secondo Becherucci hanno dovuto asistera alla gara a bordo campo.

Tocca a Tommaso Casini, all’esordio assoluto in maglia rosso-blu, difendere il fortino. La sua prova è egregia, ma non basta per portare a casa il risultato.

I primi due minuti sono da incubo per la Midland. In rapidissima successione: parata di piede di Casini, salvataggio di Celli sulla linea e sfortunatissimo auto-goal di Bonifacio su cross di Sireno.

Gli ospiti iniziano poi a raccapezzarsi e trovano il pareggio al settimo su una delle poche “azioni da futsal” viste nella serata: Tancredi Bonifacio si propone in avanti, triangola con Mounir El Oualja e trafigge il bravissimo Verani.

Un palo di Mounir da una parte e un montante esterno di Di Siena dall’altra fanno da preambolo ad altre tre reti. Di nuovo in vantaggio i livornesi con la conclusione di Sireno al 17°, pareggio Midland col diagonale di Mounir ribadito in rete da Barbato al 25° e labronici per la terza volta avanti grazie al tiro di Falleni con deviazione che inganna Casini al 28°.

Il primo tempo finisce con i giallo-neri in vantaggio per tre a due.

Al ritorno in campo i fiorentini appaiono molto più intraprendenti rendendosi pericolosi con Mitrado, due volte con El Oualja senior e con Barbato, ma proprio nel momento migliore degli ospiti, nel giro di pochi secondi, arrivano due reti dai soliti Sireno e Falleni che instradano definitivamente il risultato a favore dei livornesi.

Il resto è contorno, anche se trattasi di un contorno ricco di reti. Midland si avvicina due volte con Bonifacio e con il tiro libero di capitan Biagiotti, ma ci pensa Raddi, entrambe le volte, a tenere a distanza di sicurezza gli “emmecerchiati”. Finisce, per chi avesse perso il conto, sette a quattro per La 10 Livorno che dopo l’ottimo pareggio esterno a Fucecchio si iscrive di diritto al club dei favoriti per il campionato.

L’esame vero per la Midland sarà il prossimo venerdì al Pala Sancat contro la Vigor Fucecchio, un’altra delle squadre favorite.

CAMPIONATO C/1

LA 10 LIVORNO 7

MIDLAND G.S. 4

Marcatori:

2° p.t. Bonifacio – aut (L), 7° p.t. e 18° s.t. Bonifacio (M), 17° p.t. e 15° s.t. Sireno (L), 25° p.t. Barbato (M), 28° p.t. e 15° s.t. Falleni (L), 18° s.t. e 32° s.t. Raddi (L), 26° s.t. Biagiotti (M)

La 10 Livorno

1) Vernace, 2) Sireno, 5) Falleni, 6) Pittaro, 7) Raddi, 8) Principato, 9) Colucci, 11) Fakkak, 12) Verani, 14) Di Siena, 15) Cipriani, 16) Bruna.

All. Francesco Agosti

Midland G.S.

1) Benassai, 2) Lazzarelli, 3) El Oualja A., 4) Mitrado, 5) Celli, 6) Benfatto, 7) Pini, 8) Barbato, 9) Biagiotti, 10) El Oualja M., 11) Bonifacio, 22) Casini.

All. Dino Del Re