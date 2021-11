Home

Calcio, Ardenza: le tre rappresentative di giovanissimi in campo tra sabato e domenica

Calcio

9 Novembre 2021

Calcio, Ardenza. Il punto. Ha preso il via l’avventura agonistica della nuova Scuola calcio. Le tre rappresentative di giovanissimi in campo tra sabato e domenica.

Livorno 9 novembre 2021

Partendo dai giovanissimi, la sezione calcio della polisportiva Ardenza – Fulgida Etruschi sta costruendo qualcosa di veramente importante.

In questo fine settimana, l’amarezza per la prima sconfitta stagionale rimediata dalla prima squadra verde-amaranto (battuta 2-0 nel derby esterno con il Livorno9) e per lo stop rimediato dalla rappresentativa degli juniores regionali sul terreno del Vada (3-1 il punteggio), è abbondantemente mitigata dalla grande soddisfazione di vedere in campo proprie rappresentative di atleti nati (beati loro…) tra il 2010 e il 2016.

È scattato, in questo primo fine settimana del mese di novembre, l’avventura agonistica della nuova Scuola calcio Ardenza. Stanno già maturando i frutti del lavoro svolto negli ultimi mesi dietro le quinte dalla dirigenza e da tutto lo staff. Domenica mattina, sul terreno amico ‘Aredio Gimona’, si sono ritagliati un ruolo da protagonisti gli Esordienti 2010-2011 (con il Pro Livorno Sorgenti B) e i pulcini 2012-2013 (col Portuale Livorno), mentre sabato pomeriggio la compagine dei Piccoli Amici 2015-16 si è simpaticamente confrontata sul terreno Cappuccini, con i pari età dell’Academy. Massimo l’impegno e massima l’applicazione da parte di tutti quanti. Massimo pure il divertimento (ed è l’aspetto più importante…). I 2010/2011 schierati al ‘Gimona’: Gregorio Cecere, Tommaso Cossu, Simone Delo Santos, Gabriel Dilone, Dario Donati, Adam El Bahja, Ryan El Berrak, Mouhamed Khayari, Leonardo Serrini, Emanuel Sintia, Malick Thiaw Elhadui, Mouhamadou Thiaw, Andrea Vella. Per la riuscita del progetto legato agli Esordienti, prezioso il lavoro dell’allenatore della prima squadra Massimo Gulì, prezioso l’aiuto del capitano della formazione senior Matteo Gulì e preziosa l’opera del trainer Gabriele Cossu, dell’allenatore dei portieri Miguel Dilone e delle dirigenti Michela Discepolo e Giada Salvia. Questi invece gli atleti della categoria pulcini 2012-2013 che hanno ‘sfidato’ il Portuale Livorno (nella foto in alto da sinistra, a seguire quelli in basso, sempre da sinistra): Enea Pecorella, Alessio Silvestri, David Malanka, Nicola Lonzi, Francesco Salvadori, Mattia Cornacchia, Samuele Nobili, Adam Antonini. Ed ecco i Piccoli Amici dell’Ardenza utilizzati al campo Cappuccini (da sinistra a destra nella foto): Omar Khayar, Thiago Hurtado, Emanuele Cossu, Jordan Kevin Borella, Gioele Balestri, Giuseppe Corbianco, Edoardo Soraci.

