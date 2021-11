Home

8 Novembre 2021

Calcio e razzismo, le parole di Marrucci di Africa Academy e l’appello alla Uisp

Livorno 8 novembre 2021

Frasi razziste nei confronti dei ragazzi di Africa Academy Calcio

Franco Marrucci, presidente di Africa Academy interviene su quanto accaduto durante l’ultima partita del torneo Uisp contro il Casale

“Quello che è accaduto durante la partita a Casale è stato vergognoso. Frasi irriguardose verso i ragazzi”

” Torna a casa tua “, ” Non si gioca nella savana ” Queste alcune delle frasi che si possono riportare

“L’arbitro ha sentito queste cose e non ha fatto niente – afferma Marrucci che continua.- Si è sfiorata la rissa per le parole volate in campo

Le decisioni arbitrali hanno determinato le sorti dell’incontro con 6 ammoniti e 1 espulso tra i nostri ragazzi

Il secondo tempo è tutto da dimenticare

I nostri ragazzi hanno rinunciato a giocare innervositi dalle decisioni arbitrali

Chi era presente ha visto tutto”

Marrucci si rivolge alla Uisp e continua: “La Uisp deve sapere che gli arbitri da lei scelti e voluti devono anche capire le situazioni e non permettere di trasformare la partita in una corrida.

Gli avversari hanno gioito di una vittoria avuta con “la complicità arbitrale”.

A fine gara ho detto all’arbitro che non si può permettere nell’esercizio delle sue funzioni di avere simili comportamenti

Faccio appello alla UISP che simili episodi non accadono piu’

Capisco che ci possono essere persone dalle idee diverse ma nello sport questo non deve accadere”.

