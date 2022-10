Home

Calcio: Etruschi Livorno (2° Categoria), importante vittoria con il Montieri

4 Ottobre 2022

Livorno 4 ottobre 2022

Dopo le due sconfitte rimediate nelle prime due giornate di campionato (con l’aggiunta delle due sconfitte giunte in Coppa Toscana), per gli Etruschi Livorno si presentavano due opzioni:

1) lasciarsi prendere dalla paura ed abbattersi

2) reagire con caparbietà.

Per fortuna è stata scelta la busta numero due: in casa contro il Montieri i ragazzi di Massimo Gulì non si sono disuniti neppure dopo il gol a freddo inassato al 2’ (di Morales la segnatura dello 0-1). I verdeamaranto, dopo aver acciuffato, con Matteo Gulì la parità nel cuore del primo tempo (21’), si sono affidati alla ‘doppietta’ di uno scatato Ibrahima Cissokho, a bersaglio poco prima dell’intervallo (43’) e in avvio di ripresa (6’) e si sono, con merito, imposti 3-1. Tre gol che regalano un successo in rimonta tutto d’oro.

Davvero pesanti i tre punti raccolti in questa domenica di inizio ottobre.

Di colpo gli Etruschi, che occupavano l’ultima posizione solitaria dopo i primi due impegni, hanno scalato posizioni. Per carità: è prestissimo per effettuare calcoli sulla situazione in graduatoria e considerare cancellati, con un semplice colpo di spugna, tutti i problemi.

La brillante vittoria firmata con il Montieri dimostra però come i progetti di una stagione ricca di soddisfazione, con l’intento di chiudere nella parte medio-alta della classifica non siano campati in aria. I mezzi non mancano. Lo schieramento vittorioso 3-1: Scannapieco, Romboli, Loddo (46’ st Gradassi), Battini, Nelli, Jarju, Cennini (33’ st Pagani), Cissokho (26’ st Silvestri), Giudice, Atiki (40’ st Citi), Gulì Mat.

