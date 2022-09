Calcio: Etruschi Livorno, Resoconto gara di Coppa Toscana (2° Categoria)

Gli Etruschi Livorno, imbottiti di giovani e giovanissimi – nello schieramento titolare ben sette giocatori nati nel 2002 ed uno, il portiere Scannapieco, del 2003 – accusano la tensione del primo appuntamento stagionale con punti in palio.

Complici errori evitabili, la formazione verdeamaranto allenata da Massimo Gulì, nel turno di apertura del girone 62 di Coppa Toscana di Seconda Categoria, cede in casa 1-3 con il Collesalvetti e di fatto vede sfumare l’obiettivo del passaggio al tabellone principale della competizione.

Gara caratterizzata da episodi rocamboleschi, con i colligiani tremendamente concreti. Gli ospiti sbloccano il punteggio all’11’ con una conclusione dalla grande distanza di Bertolla. Il raddoppio giunge al 33’ con Armadori, abile a battere Scannapieco con un tiro dal limite: 0-2 all’intervallo. Terza rete neroverde al 10’ della ripresa, con Bilanci, che con opportunismo sfrutta una corta respinta del portiere avversario. Gli Etruschi riescono solo ad accorciare le distanze (65’) con un rigore trasformato da Romboli, per l’1-3 definitivo.

Un esordio poco brillante, ma non mancheranno certo prove d’appello. Si può lavorare fin da subito sugli sbagli commessi, in vista del derby cittadino del 18 settembre con il Livorno9, valido per il turno d’apertura del campionato di Seconda Categoria. Domenica prossima, invece, gara di Coppa sul terreno del Guasticce, la squadra che nella prima giornata del girone 62 ha osservato un turno di riposo.

Lo schieramento sfortunato protagonista con il Collesalvetti, nella prima gara della stagione: Scannapieco, Romboli, Loddo, Alderigi (16’ st Giudice), Jarju, Salvo (cap.) (17’ st Nelli), Silvestri, Bucchioni, Citi M. (30’ st Citi G.), Rocca (17’ st Tawiah), Pagani (1’ st Grossi). A disp.: Atiki, Battini.