Home

Cronaca

Calciobalilla, a Livorno il Campionato delle Regioni. Quattro giorni di tornei

Cronaca

26 Ottobre 2022

Calciobalilla, a Livorno il Campionato delle Regioni. Quattro giorni di tornei

Presso gli Hangar Creativi da giovedì 27 a domenica 30 ottobre

Calciobalilla, a Livorno il Campionato delle Regioni e tanti tornei aperti alla cittadinanza

Livorno, 26 ottobre 2022 – Livorno è stata scelta come sede di una importante manifestazione, di livello nazionale, della Lega Italiana Calcio Balilla: il Campionato delle Regioni, che insieme alla Coppa Italia “Rollerball” e ad altri tornei a partecipazione libera rivolti alla cittadinanza, si svolgerà da giovedì 27 a domenica 30 ottobre presso gli Hangar Creativi (ex Deposito Atl) in via Carlo Meyer 65.

L’evento è organizzato da PerCollegamenti Srl e ASD Lucca Calcio Balilla con il supporto di FIGeST (Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali) che ha recentemente ottenuto il riconoscimento dal CONI come disciplina sportiva.

Per quattro giorni gli Hangar, oggetto di una recente ristrutturazione da parte dell’Amministrazione comunale, ospiteranno 30 “tavoli” (biliardini) dove si affronteranno agonisti e semplici amatori, con squadre maschili, femminili e miste

Ingresso gratuito per gli spettatori l’ingresso e saranno a disposizione schermi per seguire le partite più importanti.

Per gli amatori che vorranno gareggiare nei tornei a partecipazione libera, il link per effettuare le iscrizioni è https://www.licb.it/trofeo-delle-regioni-coppa-italia-2022/

Affinché la maternità non sia di ostacolo al percorso sportivo delle giocatrici e per consentire una partecipazione serena alle gare, nelle giornate di sabato e domenica per tutte le mamme sarà disponibile una zona nursery con fasciatoio, postazione allattamento e servizio animazione/tata per i bambini più grandi.

Presente anche servizio di bar/ristoro.

Il torneo principale, il Campionato delle Regioni, previsto per l’intera giornata del sabato, prevede che ogni regione possa partecipare con i suoi migliori atleti, presentando fino a 4 squadre composte da sette giocatori. Nel fine settimana è quindi prevista un’affluenza di almeno 250 giocatori provenienti da tutta Italia, con i relativi accompagnatori, amici e familiari.

Gli organizzatori si sono occupati dell’accoglienza, contattando le strutture ricettive e proponendo agli ospiti tour e attività. Considerando che l’evento è a ridosso del ponte del primo novembre ci si augura che gli atleti e le loro famiglie decidano di prolungare il soggiorno per godersi le tante iniziative offerte da Livorno e dal suo territorio.

Questo il programma della manifestazione:

Giovedì 27 ottobre ore 20.30 Trofeo città di Livorno

Un torneo che coinvolgerà la cittadinanza, totalmente gratuito, volto a coinvolgere appassionati di Calcio Balilla e neofiti di ogni età.

Venerdì 28 ottobre

La mattinata (8.30-13) sarà dedicata alle scuole. I ragazzi delle classi che hanno aderito all’iniziativa avranno modo di conoscere segreti e curiosità di questo sport direttamente da una rappresentanza della nazionale italiana e dagli atleti della LuccaCB.

Nel pomeriggio (16-19) lo spazio sarà a completa disposizione della cittadinanza, chiunque potrà entrare e giocare, la Lucca Calcio Balilla con i suoi atleti si occuperà dell’accoglienza spiegando regolamenti ufficiali e illustrando i tiri e i movimenti più efficaci.

Seguiranno, intorno alle ore 19, tornei dedicati ai rappresentanti delle istituzioni e ai partner che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.

Alle ore 21.30, per accogliere gli atleti provenienti da tutta Italia e non solo, è previsto un torneo a coppie fisse o baraonda (ci si può iscrivere anche da soli). In questo torneo saranno applicati i regolamenti ufficiali.

Sabato 29 ottobre, dalle ore 9 in poi, giornata dedicata all’evento-clou, il Campionato delle Regioni. Le squadre provenienti da tutte le regioni si sfideranno per decretare la regione campione d’Italia. La cerimonia di apertura, alle ore 9, prevede la sfilata e la presentazione di tutte le regioni con tutte le squadre partecipanti, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni e delle federazioni sportive.

Domenica 30 ottobre, dalle ore 9.30, giornata dedicata alla Coppa Italia “Rollerball” (disciplina Tre Tocchi), regolamento molto diffuso in Toscana. Le coppie iscritte saranno suddivise in varie categorie di appartenenza (donne, agonisti, amatori, under 19, veterani over 50) e gareggeranno per decretare i vari campioni di questa disciplina.

Per ulteriori informazioni contattare

Cristina Dionisi 328 735 0956 mail: cristinadionisi89@gmail.com

Nicola Colacicco 334 801 7150 mail: n.colacicco@licb.it

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin