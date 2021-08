Home

27 Agosto 2021

Livorno 27 agosto 2021 – Calciomercato: Nuovo difensore per il Livorno, arriva Ghinassi

L’Unione Sportiva Livorno 1915 ha tesserato il difensore Tommaso Ghinassi

Ghinassi, classe 1987, ha collezionato oltre 200 presenze in serie C nel corso della carriera ed è reduce da una stagione in D con il Lornano Badesse.

ConGhinassi, sono già dieci i calciatori tesserati dalla nuova società amaranto.

