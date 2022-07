Home

Caldo e cavalli da traino, “Salvetti emetta ordinanza urgente”

10 Luglio 2022

Caldo e cavalli da traino, “Salvetti emetta ordinanza urgente”

Lo chiedono le associazioni animaliste

Livorno 10 luglio 2022

A maggio, con il caldo eccezionale e dopo le lamentele e segnalazioni di molti cittadini, era emerso il problema dei cavalli che trainano le carrozze per i turisti.

Mancando a Livorno un regolamento comunale sui cavalli da traino, la politica era intervenuta con la presentazione pervenuta dall’opposizione (Di Liberti e Vaccaro, Lega) di un regolamento comunale.

Il regolamento comunale proposto era realizzato con la collaborazione dell’Associazione Horse Angels odv.

Ad oggi però sembra che niente sia cambiato e che Livorno non abbia ancora un regolamento sui cavalli da traino

Le associazioni AnimAnimale, ATA-PC, ALCA ed ANPANA sono intervenute sul tema e hanno richiesto al sindaco Luca Salvetti di intervenire per regolamentare gli orari di lavoro degli equini, soprattutto nel periodo estivo:

“Viste:

le temperature eccezionali della estate in corso;

le ordinanze già emesse dai sindaci di altre città (Pisa, Roma);

Noi sottoscritte associazioni AnimAnimale, ATA-PC, ALCA ed ANPANA

richiediamo, cortesemente, di emettere una ordinanza urgente da parte del Sindaco di Livorno per la riduzione degli orari di lavoro (nelle ore più calde della giornata) dei mezzi di trasporto con equidi (vetturini)

Con queste alte temperature aumenta la possibilità di collassi degli animali cosi come successo nei giorni scorsi a Palermo, Firenze e Matera.

E’ importante. quindi, sia da parte nostra sia da parte dell’amministrazione comunale, la massima tutela del benessere degli animali che trainano le vetture.

Sperando in un futuro dove non vedremo più animali utilizzati per il traino ed in attesa di una vostra cortese e celere risposta”

ALCA – Giovanna Giusti

AnimAnimale – Brunetta Tori

ATA-PC – Simona Bertotto

ANPANA – Franco Fantappiè

