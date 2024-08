Home

Cronaca

Caldo in RSA Pascoli e Villa Serena, Usb avvia procedura di raffreddamento sciopero

Cronaca

11 Agosto 2024

Caldo in RSA Pascoli e Villa Serena, Usb avvia procedura di raffreddamento sciopero

Livorno 11 agosto 2024 – Caldo in RSA Pascoli e villa Serena, USB avvia procedura di raffreddamento sciopero

“In questi giorni di caldo estremo, come Unione Sindacale di Base, abbiamo effettuato misurazioni all’interno di alcuni reparti della RSA Comunale Villa Serena, utilizzando un termoigrometro.

Già dalla scorsa settimana gli operatori e le operatrici denunciavano situazioni di caldo insopportabile soprattutto in alcune aree in cui non esiste alcuna possibilità di riciclo di aria e a causa della mancanza di impianti di raffrescamento. Inoltre in alcune camere vi sono solo finestre a “vasistas”.

Probabilmente non è un caso che proprio recentemente sia aumentato il numero di certificati di malattia da parte dei lavoratori in quanto il rischio di stress termico è molto elevato.

A conferma di ciò nella giornata del, 9 agosto, abbiamo registrato dati preoccupanti. In base all’indice Humidex ci sono zone della RSA con temperatura percepita che supera i 44°. In base alle tabelle siamo già in una condizione di “pericolo”.

Nella giornata di oggi probabilmente le temperature saliranno ulteriormente. Al rischio per gli operatori si aggiunge anche quello per gli ospiti anziani.

Già dall’anno scorso abbiamo chiesto al Comune un intervento urgente per contenere le temperature. A parte qualche azione sporadica (come l’acquisto di alcuni condizionatori “pinguino”;) poco o nulla è stato fatto.

Per questo motivo l’Unione Sindacale di Base ha avviato, questa mattina, la procedura di raffreddamento per sciopero inviando opportuna comunicazione a tutti i soggetti interessati. Comune, Prefettura, ASL e Commissione di Garanzia.

Non è più possibile aspettare oltre, a rischio c’è la salute e la stessa vita degli operatori e degli ospiti.

Inoltre, nonostante il contratto nazionale lo preveda, non è stato ancora riconosciuto il tempo di vestizione/svestizione per gli operatori”.

Questo è quanto dichiara USB a seguito dell’apertura dello stato di agitazione