Caldo torrido Aamps pulisce i cassonetti stradali e invita a pulire mastelli e contenitori condominiali

20 Luglio 2022

I consigli per la pulizia "fai da te"

CALDO TORRIDO: AAMPS POTENZIA IL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEI CASSONETTI STRADALI

Invito alla cittadinanza per la pulizia accurata dei mastelli e dei contenitori condominiali

Livorno 20 luglio 2022

Le temperature elevate registrate in questi giorni possono favorire la rapida fermentazione dei rifiuti depositati all’interno dei contenitori adibiti alla raccolta, con particolare riferimento alla frazione organica.

Per questo AAMPS e AVR hanno potenziato il servizio di lavaggio dei contenitori stradali dedicando una squadra con due unità ed un mezzo idropulitrice al lavaggio con un prodotto detergente e acqua calda ad alta pressione.

L’attività è stata completata per i cassonetti stradali dell’area “Pentagono” ed è stata appena avviata anche nell’area “Centro allargato”.

AAMPS coglie l’occasione per invitare i cittadini a prestare ulteriore accortezza nella pulizia dei mastelli e dei contenitori condominiali riservati alla raccolta differenziata, in modo da contribuire con efficacia alla riduzione e all’eliminazione dei cattivi odori e a contrastare la diffusione di germi e batteri.

“Sono molte le segnalazioni in tal senso che ci vengono dai cittadini – spiega Raphael Rossi, Amministratore Unico di AAMPS. Sono informazioni preziose che ci hanno permesso non solo di attivare il potenziamento del servizio ma anche di tararlo immediatamente sulle criticità registrate. Confidiamo nella consueta collaborazione dei cittadini anche nella pulizia dei contenitori forniti in comodato d’uso gratuito, così da agevolare e rendere meno impattante per i nostri lavoratori il servizio di vuotatura quotidiano”.

Alcuni consigli per una pulizia mirata:

munirsi di prodotti non impattanti per l’ambiente (es. miscela di acqua e aceto)

depositare sul fondo del mastello/contenitore dei fogli di giornale o del cartone per evitare la fuori uscita dei liquidi e favorirne l’assorbimento

rimuovere l’eventuale residuo sul fondo del contenitore con il supporto di una spugnetta bagnata

fare un uso limitato di acqua per salvaguardare le risorse idriche

