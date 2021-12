Home

Cronaca

Calendario 2022, domani In Associazione presenterà “Istanti Ventiventidue”

Cronaca

10 Dicembre 2021

Calendario 2022, domani In Associazione presenterà “Istanti Ventiventidue”

Livorno 10 dicembre 2022

In Associazione l’Associazione di Promozione Sociale , erede dell’ ASSOCIAZIONE PARAPLEGICI LIVORNO onlus presenta il calendario per il nuovo anno che sta per arrivare

Il calendario si chiama “ISTANTI VENTIVENTIDUE ” ed è un viaggio attraverso la diversità, storie di straordinaria normalità, nuove paure e pregiudizi raccontato in 12 scatti

Un istante da condividere per sentire l’armonia tra le tante diversità. Il calendario 22 realizzato e curato da Francesco Martinelli

Domani, sabato 11 dicembre alle ore 18 ci sarà la presentazione ufficiale di ISTANTI VENTIVENTIDUE presso Thisintegra in via Guanucci 3 Livorno

Nell’occasione sarà allestita la mostra fotografica “Un viaggio attraverso le diversità” di Francesco Martinelli

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin