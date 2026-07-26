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Caletta di Castiglioncello abbraccia il ricordo del Dr. Adriano Vendramin

Castiglioncello

26 Luglio 2026

Caletta di Castiglioncello abbraccia il ricordo del Dr. Adriano Vendramin

Caletta (Castiglioncello, Rosignano, Livorno) 26 luglio 2026

Caletta ricorda il dottor Adriano Vendramin: inaugurata un’area verde a lui dedicata

Un pomeriggio all’insegna del ricordo, della partecipazione e dell’impegno civico quello che si è svolto venerdì 24 luglio a Caletta di Castiglioncello, dove è stata inaugurata la targa che dedica l’area verde all’angolo tra via degli Olivi e via dei Frassini, nei pressi dell’ex ufficio postale, alla memoria del dottor Adriano Vendramin.

Alla cerimonia hanno preso parte i familiari del medico scomparso nell’agosto del 2025, i rappresentanti dell’Amministrazione comunale e numerosi cittadini, amici e colleghi che hanno voluto rendere omaggio a una figura rimasta nel cuore della comunità. Il dottor Vendramin era infatti conosciuto e apprezzato da tutti come “il dottore di tutti”, per la sua professionalità, la disponibilità e la profonda umanità che hanno caratterizzato la sua lunga attività al servizio del territorio.

L’iniziativa è nata dalla petizione spontanea promossa dai residenti nell’ottobre scorso, con la quale era stata chiesta la riqualificazione dell’area verde. L’Amministrazione comunale, accogliendo la richiesta e condividendo il percorso con la famiglia del medico, ha deciso di intitolare il giardino al dottor Vendramin, trasformandolo al tempo stesso in un luogo simbolo della partecipazione attiva dei cittadini.

Nel corso dell’iniziativa è stato presentato anche il nascente Patto di Collaborazione per la cura condivisa dello spazio pubblico, uno strumento attraverso il quale i residenti potranno affiancare ufficialmente il Comune nella gestione, nel monitoraggio e nella valorizzazione dell’area.

Il progetto punta a promuovere un modello di gestione condivisa dei beni comuni, coinvolgendo direttamente la cittadinanza nella tutela del verde, nella manutenzione dello spazio e nella realizzazione di piccoli interventi di arredo urbano, con il supporto tecnico e amministrativo dell’ente.

L’obiettivo è quello di valorizzare e rendere ufficiale l’impegno che molti cittadini già dedicano spontaneamente alla cura del territorio, rafforzando la collaborazione tra istituzioni e comunità nel segno dei valori che hanno contraddistinto la vita del dottor Adriano Vendramin: attenzione verso gli altri, spirito di servizio e amore per il bene comune.