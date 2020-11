Home

Calgaro, Confesercenti: “Sabato il commercio deve riaprire”

30 Novembre 2020

"Non possiamo aspettare ancora timbri, lettere, commissioni e burocrazia"

Confesercenti: “Abbiamo chiesto al presidente Giani di fare tutti gli atti per riaprire subito senza aspettare ancora timbri, lettere e burocrazia

Livorno 30 novembre 2020

Maristella Calgaro, Presidente Confesercenti provinciale di Livorno:

“La Toscana può e deve riaprire subito e in sicurezza. Nel momento in cui arriva comunicazione ufficiale o ufficiosa da parte del Ministro Speranza, non possiamo aspettare ancora timbri, lettere, commissioni e burocrazia.

La Toscana faccia tutti gli atti per riaprire le 60.000 Aziende che rimangono appese in un momento delicatissimo per il commercio.

È un atto dovuto per tutte quelle imprese che stanno pagando un prezzo pesantissimo e se ci vuole un’ordinanza chiediamo al Presidente Giani di farla per aprire, venerdì o sabato al massimo, tutte le attività.

Il meccanismo “semaforico” dell’Italia divisa per fascia rossa, arancio, gialla fa acqua da tutte le parti.

Noi lo avevamo denunciato subito, ma adesso lo hanno capito tutti:

è soprattutto il meccanismo burocratico e barocco del passaggio da una zona all’altra, con monitoraggio 15 giorni; riunione settimanale del CTS, successivo balletto ordinanza tre Ministero della Salute e Regione a lasciare del tutto interdetti”.

Un meccanismo, stop and go, che mortifica ed annichilisce il lavoro, l’impresa, gli investimenti e chiunque progetti di continuare a mandare avanti la propria attività̀ autonoma.

Abbiamo visto nel weekend Regioni come Lombardia e Piemonte in cui, con il passaggio da zona rossa ad arancione, è già̀ partito lo shopping natalizio, nonostante il numero complessivo di contagiati su base giornaliera sia ancora molto più̀ alto della Toscana, per non parlare degli assembramenti da zona rossa di Napoli.

La provincia di Livorno, tra l’altro, ha un indice RT pari a 1,20%, e può affrontare in sicurezza le riaperture e lo shopping natalizio.

Ormai abbiamo tutti capito – dichiara Alessandro Ciapini direttore provinciale – che la luce in fondo al tunnel è ancora piuttosto lontana e che il complesso meccanismo della vaccinazione di massa potrà̀ dispiegare i propri effetti solo nel corso di tutto il 2021.

Occorre quindi mettere in campo una nuova politica di convivenza con il virus. Fatta di nuovi strumenti normativi, che non possono limitarsi a divieti e limitazioni all’attività̀ di impresa. Ma anche di aiuti veri, concreti, sostanziali, che non tengano conto, per esempio del Codice Ateco, ma del calo sostanziale del fatturato.

E di interventi seri sul taglio affitti commerciali, azzeramento tasse 2021, Web tax e credito, con azzeramento regole di Basilea. Abbiamo poco tempo davanti a noi per salvare il salvabile. Più̀ politica e scelte coraggiose, meno accanimento burocratico, please.

