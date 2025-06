Home

14 Giugno 2025

Livorno 14 giugno 2025 Call center Konecta, Mirabelli: aprire tavolo ministeriale

“La situazione occupazionale del call center, dove lavorano circa 90 dipendenti, è tornata ad essere critica dopo la decisione di Tim di reinternalizzare progressivamente il servizio clienti 187, non rinnovando più, alla fine di questo mese, la commessa.

Per governare questa drastica diminuzione dei volumi è stato trovato un accordo tra le parti che prevede l’attivazione dei contratti di solidarietà con una riduzione fino all’80% dell’orario lavorativo”.

Lo dichiara l’Assessore Federico Mirabelli che prosegue:

“Il caso è costantemente monitorato dal sindaco Salvetti e dalla Giunta, un impegno, viste le preoccupazioni sulle prospettive future, che sarà rafforzato con la costituzione di un tavolo permanente presso il Comune che riunirà almeno una volta al mese.

Inoltre lo scorso 19 maggio la vertenza Konecta è approdata in Regione Toscana, dove si era riunito il tavolo di crisi. In quella sede era stato deciso di chiedere al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, alla ministra al Lavoro e alle Politiche Sociali Marina Calderone e alla sottosegretaria con delega alle crisi industriali MIMIT Fausta Bergamotto, la convocazione del tavolo ministeriale per discutere l’impatto occupazionale sui lavoratori del call center Konecta.

Auspichiamo da parte nostra che tale richiesta sia accolta in tempi rapidi soprattutto alla luce dell’aggravarsi della crisi per gli 86 dipendenti dei quali larga parte sono donne tra i 45 e 55 anni”.