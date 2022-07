Home

Calo di corrente in Ospedale, situazione sotto controllo, lunedì 25 nuovo test

24 Luglio 2022

Livorno 24 luglio 2022

E’ tornata sotto controllo la situazione all’ospedale di Livorno dopo il problema di approvvigionamento di energia elettrica, che riguardava tutta la struttura ospedaliera, che si è registrato nella giornata di venerdì 22 luglio.

Nella mattina del 23 luglio è stato completato un intervento nella cabina elettrica dell’ospedale, senza interrompere la corrente nei reparti, grazie al quale è stata eseguita una riconfigurazione del sistema.

L’esito è stato positivo e il quadro generale è nettamente migliorato.

I tecnici hanno fatto un giro di verifica nei blocchi e nei padiglioni: sono state controllate le tensioni di riferimento e tutti i settori. Dopo la modifica eseguita in cabina elettrica, hanno registrato un incremento di almeno il 10% rispetto ai parametri precedenti e sono quindi tornati in linea con i parametri minimi richiesti.

Senza variazioni da parte di Enel, gli impianti potranno continuare a restare in equilibrio.

L’attenzione viene comunque mantenuta alta perché si è consapevoli del fatto che nei giorni di sabato e domenica le attività e i relativi consumi sono inferiori rispetto ai giorni feriali.

Si continuerà perciò a monitorare il quadro elettrico per poi effettuare una nuova verifica lunedì 25 luglio intorno alle 13, quando – tra caldo e livelli di attività – ci saranno le condizioni di massimo stress per gli impianti.

La Direzione Asl ringrazia per l’intervento tecnico l’ingegner Riccardo Casula, i tecnici Federico Menichini, Daniele Bovi, Alessandro Musetti e tutti coloro che sono intervenuti e che hanno permesso di mettere in sicurezza il presidio dopo la situazione difficile vissuta venerdì 22 luglio, originata da un problema esterno all’organizzazione aziendale.

Con l’intervento nella cabina elettrica si è assicurata una risposta tempestiva a un problema non banale. Adesso la configurazione è tornata stazionaria, con l’auspicio che la temperatura non aumenti e che Enel, come è stato assicurato, mantenga le tensioni di esercizio attuali.

L’Asl ringrazia ancora – per la collaborazione e per la sensibilità dimostrata nella giornata di ieri (venerdì 22 luglio) – il Prefetto di Livorno Paolo D’Attilio e la direzione provinciale Enel.

