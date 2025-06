Home

12 Giugno 2025

Livorno 13 giugno 2025 Calura estiva, Aamps: “ lavoratori tutelati dalle ore 12 fino alle 16″

Caronte, Lucifero, Nerone. Sono solo alcune delle denominazioni che talvolta vengono utilizzate per descrivere l’arrivo di ondate di calore impreviste e particolarmente intense segnate da un’impennata delle temperature e del tasso di umidità, da una scarsa ventilazione e dall’assenza di precipitazioni.

Tutte condizioni potenzialmente a rischio salute che, quantomeno, possono creare disagio e mettere in difficoltà anche alcune categorie di lavoratori nello svolgimento delle prestazioni assegnate. Ed è certamente il caso degli operatori di AAMPS/Retiambiente, notoriamente impegnati ogni giorno in strada sia nella raccolta dei rifiuti sia nello spazzamento delle strade cittadine.

Per questo l’Azienda, in accordo con l’amministrazione comunale e l’ampia collaborazione delle organizzazioni sindacali, si è attivata preventivamente sottoscrivendo con la RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) un accordo dedicato, in linea con quanto indicato dalla Regione Toscana e rappresentato dall’INAIL, per favorire la mitigazione dei rischi per i lavoratori nei casi in cui si presentassero tra giugno e settembre escursioni termiche di rilievo.

Più nello specifico, ogni qual volta si registreranno condizioni di criticità per il caldo intenso, rilevate e monitorate attraverso la piattaforma online Worklimate, gli orari di lavoro saranno anticipati nelle ore della mattina e posticipati nelle ore del pomeriggio. Eventuali attività ritenute non urgenti potranno essere realizzate in orari meno impegnativi. Gi operatori potranno effettuare delle pause aggiuntive in aree ombreggiate o climatizzate e valutare se effettuare o rimandare interventi particolarmente faticosi tra le ore 12.00 e le 16.00.

Tutti i lavoratori operativi saranno anche avviati ad una formazione specifica sul riconoscimento dei sintomi da calura estiva e riceveranno informazioni per accedere ai dati climatici disponibili in tempo reale. Ad ognuno è stata consegnata una borraccia termica, così da avere sempre la possibilità di bere e refrigerarsi.

