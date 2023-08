Home

20 Agosto 2023

Calurosa bienvenida dei piellini per l’argentino Chiarini (Video)

Livorno 20 agosto 2023 – Calurosa bienvenida dei piellini per l’argentino Chiarini

Una Calurosa bienvenida per l’argentino Chiarini, è questa la sorpresa che Matteo ha avuto dai tifosi della Pielle Livorno appena arrivato a Livorno intorno alle ore 01.00 di oggi

Il giocatore argentino giunto nella città labronica con due ore di ritardo a causa dei voli aerei, era convinto di essere stato portato in albergo. Al posto dell’albergo, Matteo Chiarini si è trovato nella “club house” Piellina; l’ex cinema Aurora in Viale Ippolito Nievo 28. Qui Matteo è stato fatto uscire sul palco davanti alla folla di tifosi per il caloroso benvenuto a quello che sarà un nuovo membro della famiglia

Per vedere le foto della serata clicca qui

Video: l’arrivo, l’accoglienza e le parole di Chiarini

