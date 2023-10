Home

10 Ottobre 2023

Calzature: scopriamo i trend in vista dell’autunno 2023

Livorno 10 ottobre 2023 – Calzature: scopriamo i trend in vista dell’autunno 2023

Oggi il web mette a disposizione tutti gli strumenti necessari per aiutare gli utenti a trovare tutto ciò di cui hanno bisogno. Tra gli articoli più venduti online ci sono le calzature.

Con l’arrivo dell’autunno, i modelli più ricercati sono i mocassini, gli stivaletti e le sneakers, scarpe che permettono di valorizzare con stile l’outfit scelto.

Per quanto riguarda i canali di vendita, invece, si conferma vero e proprio punto di riferimento del settore l’ ecommerce di calzature Sangiorgio , che mette a disposizione una ricca gamma di modelli, tutte selezionate tra le proposte dei migliori brand del momento.



Dai mocassini alle stringate: come rendere elegante un outfit

I mocassini sono un must durante l’intero arco dell’anno, ma ancora di più in autunno, quando possono avvolgere il piede con eleganza, proteggendolo al contempo dalle temperature più rigide.

Anche quest’anno, la linea classica dei mocassini torna negli uffici e nelle occasioni formali, ma senza dimenticare un tocco di creatività: in nero o marrone, lucido od opaco, queste scarpe possono presentare sulla mascherina anteriore, nappe o lacci sottili. Il cuoio viene spesso lavorato per dare vita al suede, una versione più morbida e informale per mocassini davvero alternativi: per esempio, Sangiorgio ne propone modelli realizzati in diversi colori, tra cui il verde e il blu, con suola in gomma antiscivolo.

In alternativa, per la stagione autunnale tornano di moda le stringate, sia in versione maschile che femminile, per rispondere alle esigenze di stile sia in ambito lavorativo che in occasione di una cerimonia. La tipica derby nera e lucida oppure scamosciata anche in marrone scuro o con trame a intreccio, così da rendere la calzatura più trendy.

Infine, tutte al femminile sono le decolleté, che nella stagione autunnale richiedono calze più o meno velate e alla tinta unita alternano motivi ottici e geometrici. Il tacco, anche squadrato, diventa comunque elegante e al contempo comodo grazie all’aggiunta di plateau.

Quali calzature scegliere per uno stile casual

Le sneakers di tendenza per questo autunno sono di certo le chunky: la suola è irregolare e piuttosto spessa e la forma molto grande è particolarmente di tendenza e si presta ad accostamenti di colori e materiali davvero estrosi. Dalla gomma EVA al tessuto, le chunky uniscono più materiali, in modo da rendere la scarpa unica nel suo genere. Ne esistono di diversi colori, da quelle a tinta unita a quelle con strass e brillantini, da abbinare anche con un outfit più trendy.

Stivali e stivaletti sono un altro must have tutto autunnale. Vedono la presenza di una suola con gomma rigorosamente antiscivolo e, nelle versioni femminili, di tacchi squadrati per poter camminare su qualsiasi terreno, anche il più scivoloso. E se gli stivali al ginocchio sono immancabili nelle giornate più piovose, quelli che arrivano sopra alla caviglia diventano le classiche bikers con echi anni ’90 dalla suola a carro armato. Ma non mancano le slip on, spesso unisex, con banda elastica laterale che non necessita quindi di lacci o altre chiusure come la zip. Comode e pratiche, sono di tendenza nel tipico colore nero, ma esistono anche varianti in marrone e bianco.

I polacchini sono invece una di mezzo fra stringate e stivaletti e, pur avendo uno stile casual, possono talvolta essere anche eleganti, specie nelle versioni in pelle lucida. Calde e avvolgenti, queste scarpe per lui o per lei possono essere imbottite all’interno e avere una suola di alcuni centimetri di spessore, sempre antiscivolo. Le versioni scamosciate sono senz’altro quelle più autunnali e di tendenza, anche in marrone, grigio o blu scuro.

