28 Settembre 2024

Livorno 28 settembre 2024 – Cambia la viabilità per lavori Asa in via Fratelli del Conte

Dal 30 settembre al 3 ottobre i tecnici di ASA saranno impegnati in via Fratelli del Conte nella riparazione di un guasto alla rete idrica. Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza saranno istituiti:

il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via Fratelli Del Conte nel tratto compreso tra i civici 76 – 84, eccetto mezzi operativi dell’impresa esecutrice dei lavori;

divieto di transito in via Fratelli del Conte nel tratto compreso tra il civico 76 e piazza Giampaolo Bartolommei e nel tratto compreso tra il civico 84 e via Delfino Cinelli, eccetto veicoli in servizio di emergenza e/o soccorso, veicoli dei residenti, veicoli diretti alle rimesse interne, veicoli al servizio delle persone disabili;

il divieto di sosta con rimozione forzata, per 10 metri, in entrambi i lati di via Fratelli del Conte a partire dal civico 76 in direzione di piazza Bartolommei e a partire dal civico 84 per 10 metri in direzione di via Cinelli (area di manovra);

divieto di sosta con rimozione forzata, per 10 metri, in entrambi i lati di via Fratelli del Conte in prossimità dell’intersezione con piazza Giampaolo Bartolommei e in prossimità dell’intersezione con via Delfino Cinelli;

l’obbligo di fermarsi e dare precedenza in via Fratelli Del Conte all’altezza dell’intersezione con via Giampaolo Bartolommei (all’altezza delle corsie interne dell’area di parcheggio);

la direzione obbligatoria a sinistra in via Fratelli Del Conte all’altezza dell’intersezione con via Giampaolo Bartolommei (per immissione nelle suddette corsie dei veicoli che provengono dalla direzione del civico 76).

