Cambia le Vite con un Sorriso: fai Ridere per una Buona Causa Diventa un Clown Libecciato

2 Febbraio 2024

Cambia le Vite con un Sorriso: fai Ridere per una Buona Causa Diventa un Clown Libecciato

Livorno 2 febbraio 2024 – Cambia le Vite con un Sorriso: fai Ridere per una Buona Causa Diventa un Clown Libecciato

L’associazione di clownterapia VIP Viviamo In Positivo Libecciati odv che opera su Livorno da oltre 18 anni, ha ripreso, a pieno regime i suoi servizi presso molte realtà del territorio livornese ed oltre (reparti ospedalieri, IRCSS Stella Maris, RSA Pascoli, RSA Villa serena, RA locali, centri di disabilità residenziali e diurni e le scuole del territorio).

Gli obiettivi dell’operato dell’associazione sono quelli di diffondere la cultura del buon umore e promuovere attraverso la clownterapia il pensiero positivo nei contesti dove è possibile trovare disagio e sofferenza.

In questi anni, dopo l’emergenza covid, i clown Libecciati hanno ampliato i loro confini oltre le corsie ospedaliere, andando nelle piazze più importanti di Livorno e in numerose realtà del terzo settore mettendo a segno numerosi progetti con finalità sociali.

In questi anni di fragilità ci siamo riscoperti tutti desiderosi di ritornare a sorridere, di ritornare alla normalità quotidiana e di mostrare a tutti che donare un sorriso è la carezza più bella che possiamo fare alle anime che incontriamo.

L’associazione di clownterapia VIP Libecciati opera su Livorno ma afferisce alla Federazione Vip Italia che coordina oltre 70 associazioni locali sul territorio nazionale condividendo insieme l’obiettivo di diffondere la gioia e il vivere in positivo.

Non ci si improvvisa clown ovviamente, ma è prevista una formazione specifica. Il corso base è il percorso formativo che consente a tutti gli aspiranti clown di accedere al volontariato e a tutte l’attività svolte dai Libecciati. Si articola in 3 giornate ( dal venerdì pomeriggio alla domenica pomeriggio) in attività tenute da un formatore esterno, con esperienza pluriennale riconosciuta dalla Federazione Vip Italia a cui facciamo riferimento. Per questo anno si terrà ( come indicato nella locandina) il 15/16/17 marzo 2024

È la formazione base per diventare clown di corsia vip ed entrare in associazione dove il percorso formativo prosegue per tutto il tempo che il volontariato vorrà rimanere. Ogni mese per incrementare il nostro bagaglio clown verranno svolti incontri di micromagia, igiene, giocoleria, improvvisazione e attività varie per rendere il gruppo coeso e pronto per affrontare il servizio.

Qui sotto nella locandina tutti i dettagli a cui fare riferimento..,,,per unirti a noi.

Dai..dai..il prossimo clown di corsia potresti essere tu

