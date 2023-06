Home

19 Giugno 2023

Cambiamenti astrali: Marte lascia il Cancro ed entra in Leone.

Marte, il pianeta dell’azione e della passione, cambia segno. il 20 giugno 2023 passa dal sensibile e familiare Cancro al fiero e creativo Leone. Questo cambiamento astrale influisce sul modo di agire e di esprimersi di tutti i segni zodiacali, portando delle novità e delle sfide.

Marte in Cancro favoriva una azione emotiva e protettiva, basata sui sentimenti e sulle emozioni. Marte in Leone invece favorisce una azione espressiva e originale, basata sulla personalità e sulla creatività. Con Marte in Leone, tutti i segni zodiacali tendono a essere più sicuri di sé e dei propri desideri, a mostrare il proprio talento e la propria originalità, a divertirsi e a intrattenere gli altri con il proprio carisma e la propria simpatia.

Marte in Leone stimola anche l’energia a essere più aperta e curiosa, a cercare nuovi stimoli e nuove esperienze, a imparare cose nuove e a sperimentare cose diverse.

Con Marte in Leone, tutti i segni zodiacali tendono a essere più dinamici e flessibili, a adattarsi a diverse situazioni, a risolvere i problemi con coraggio e inventiva, a collaborare con altre persone.

Marte in Leone può però portare anche alcuni rischi o difficoltà. Con Marte in Leone, tutti i segni zodiacali tendono a essere più orgogliosi e testardi; a imporre i propri punti di vista, a esagerare o a vantarsi, a essere troppo impulsivi o irrazionali. Marte in Leone può anche creare dei conflitti o delle tensioni con le persone che non condividono le stesse idee o gli stessi interessi, o che mettono in discussione il proprio valore o la propria competenza.

Marte in Leone è quindi un transito astrale che porta delle opportunità e delle sfide per tutti i segni zodiacali. L’importante è saper usare al meglio le proprie risorse energetiche e comunicative, senza cadere negli eccessi o nelle trappole dell’ego.

