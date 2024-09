Home

10 Settembre 2024

Livorno 10 settembre 2024 – Cambiamenti climatici, Buongiorno Livorno: "Sarebbe l'ora di far seguire alle parole i fatti"





Cambiamenti climatici e allagamenti: BL sollecita azioni concrete

Dopo le forti piogge che hanno colpito Livorno e provocato numerosi allagamenti, la forza politica Buongiorno Livorno ha rilasciato un comunicato che richiama l’attenzione sulla necessità di passare dalle parole ai fatti in merito alla gestione del cambiamento climatico.

“Sarebbe l’ora di far seguire alle parole i fatti”. Esordisce così il comunicato, che solleva interrogativi su quanto tempo ancora dovrà trascorrere prima che la città inizi a ragionare in modo costruttivo sulle soluzioni da adottare per resistere ai fenomeni climatici sempre più intensi. Il gruppo consiliare non si accontenta di vedere che altre città si trovano nelle stesse condizioni di Livorno. Per questi motivi propone di avviare una collaborazione per sviluppare nuove pratiche congiunte.

Buongiorno Livorno sottolinea come il Comune abbia già approvato un Piano locale di adattamento ai cambiamenti climatici. Il piano prevede un ampio ventaglio di azioni da mettere in atto. “Quando si pensa di dare concretezza alle decisioni prese?” si chiedono, evidenziando che; il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) avrebbe potuto essere utilizzato per avviare progetti incisivi in questa direzione.

Tra le priorità indicate nel piano ADAPT, si evidenziano opere per la gestione delle acque meteoriche e la difesa contro gli allagamenti urbani, oltre al miglioramento del drenaggio, il ripristino della permeabilità dei suoli e l’incremento delle aree verdi. “Quando vedremo queste azioni tradotte in realtà?”, conclude il comunicato.

Buongiorno Livorno sollecita così l’Amministrazione a dare seguito concreto agli impegni presi, per rendere la città più resistente di fronte alle sfide poste dai cambiamenti climatici.

