14 Agosto 2023

14 Agosto 2023

Cambiamenti nella dirigenza sportiva della Pielle

Livorno 14 agosto 2023 – Cambiamenti nella dirigenza sportiva della Pielle

La PIELLE LIVORNO rende noto di aver comunicato al Direttore Sportivo il Signor Giuseppe Dellanoce la volontà di non proseguire con il rapporto professionale in essere.

Ringraziandolo per la sua professionale collaborazione, la società augura a Dellanoce le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera.

