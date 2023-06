Home

29 Giugno 2023

Cambiamento climatico, il PD promuove l’iniziativa “Territorio e ambiente. Le prossime sfide”

Livorno 29 giugno 2023 – Cambiamento climatico, il PD promuove l’iniziativa “Territorio e ambiente. Le prossime sfide”

Cambiamento climatico, una triste realtà. Una delle priorità del Partito Democratico è promuovere e accelerare le condizioni di contrasto a questo cambiamento che è sotto gli occhi di tutti. Porta distruzione ambientale, economica e sociale.

Per questi motivi il Circolo PD “25 Aprile” insieme con i Giovani Democratici, con l’intento di far conoscere le nostre proposte, promuovono una iniziativa dal titolo “Territorio e ambiente. Le prossime sfide” che si terrà Venerdì 30 Giugno alle ore 17.30 nei locali del Circolo in Via Donnini 64 .

Interverranno:

Marco Simiani, Deputato e Capogruppo Commissione Ambiente alla Camera

Francesco Gazzetti, Consigliere regionale

Monia Monni, Assessora regionale

Silvia Viviani, Assessora al Comune di Livorno

Federico Mirabelli, Segretario Unione comunale PD di Livorno

Coordina: Mia Diop

