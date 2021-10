Cambiano i recapiti per il servizio di trasporto scolastico e disabili

Cronaca

Livorno 29 ottobre 2021

Con il passaggio della gestione del servizio di trasporto pubblico locale da CTT Nord ad Autolinee Toscane (AT), dal 1° novembre cambiano anche i recapiti del servizio di trasporto scolastico (scuolabus) e trasporto disabili: per informazioni e comunicazioni relative al servizio, le famiglie interessate e gli istituti scolastici potranno contattare il numero di cellulare 389 458 2311 attivo dal lunedì al venerdì in orario 8-16 oppure scrivere a livorno@bebservice.it

Le modalità di svolgimento del servizio non subiranno variazioni (per informazioni sulle scuole servite, con orari e fermate, consultare la pagina internet del servizio Trasporto Scolastico del Comune di Livorno: https://www.comune.livorno.it/ educazione-scuola/trasporto- scolastico)