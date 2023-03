Home

Cambiata la norma: con o senza tampone chi non è in regola sul territorio italiano potrà essere espulso

2 Marzo 2023

Livorno, 02 marzo 2023 – La regola, o meglio il cortocircuito normativo, che consentiva di non essere espulsi dal territorio italiano rifiutandosi di fare il tampone non esiste più.

Lo ha incidentalmente reso noto la questura di Livorno all’interno del resoconto sulle attività di controllo del territorio.

A seguito di “specifica nota ministeriale”, dalla giornata di mercoledì “per l’accesso nei centri di permanenza per i rimpatri non deve ritenersi piu’ necessario il preventivo accertamento della eventuale contrazione del virus SARSCoV2 mediante tampone”.

La nuova norma ha infatti consentito di far accompagnare al centro di rimpatrio di Roma uno dei 4 soggetti stranieri identificati in Questura a seguito di un controllo in un hotel non più in uso.