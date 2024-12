Home

12 Dicembre 2024

Cambio al comando della Direzione Marittima di Livorno

Livorno 12 dicembre 2024 Cambio al comando della Direzione Marittima di Livorno

Si è svolta stamani, 12 dicembre, presso il terminal crociere del porto di Livorno, la cerimonia di avvicendamento al Comando della Direzione marittima di Livorno, tra il Contrammiraglio (CP) Gaetano ANGORA, cedente, ed il Contrammiraglio (CP) Giovanni CANU, subentrante.

A presiedere la cerimonia militare, davanti ai reparti schierati dei militari della Direzione marittima Toscana, è stato il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Nicola Carlone, con la partecipazione del Comandante Interregionale Marittimo Nord, Ammiraglio di Divisione Flavio Biaggi ed alla presenza di numerose autorità civili, militari e religiose in rappresentanza dell’intero territorio regionale.

Le due alte cariche militari e la presenza delle più importanti autorità civili e militari hanno dunque conferito la giusta formalità e solennità alla cerimonia che, nella sua tradizionale formula di svolgimento, ha richiamato ai valori più profondi che sono sottesi ad un momento così importante.

Nel porgere i saluti e il proprio sentito e commosso ringraziamento al personale dipendente della Direzione Marittima di Livorno ed a tutte le figure istituzionali, associazioni, agenzie, professionisti e servizi tecnico nautici con cui ha collaborato, l’Ammiraglio Angora ha ripercorso il suo periodo di permanenza nel Comando Toscano, sottolineando la sinergia d’intenti e gli ottimi rapporti con Istituzioni ed Autorità̀ locali, nonché́ il costante impegno rivolto al servizio dell’utenza, della sicurezza in mare e della tutela ambientale.

L’ ammiraglio Angora, che ha guidato la Direzione marittima della Toscana ed il porto di Livorno dal febbraio del 2021, si appresta ad assumere, tra pochi giorni, la guida di un altrettanto prestigioso Comando del Corpo delle Capitanerie di porto, andando al timone della Direzione Marittima della Campania.

Dopo la pronuncia della formula di riconoscimento, con la quale è stato investito ufficialmente del nuovo mandato, l’Ammiraglio CANU ha espresso fin da subito il proprio orgoglio nell’assumere l’incarico di Comando in un territorio con un patrimonio paesaggistico e culturale unico, da salvaguardare e con un porto che si pone quale punto di riferimento per l’economia marittima nazionale.

l neo Direttore Marittimo, originario di Siena, ha frequentato l’Accademia Navale di Livorno dal 1985 al 1989, quale Ufficiale di Stato Maggiore, transitato nel Corpo delle Capitanerie di porto nel grado di Tenente di Vascello, ha ricoperto incarichi di Comando presso l’Ufficio Circondariale marittimo di Maratea, la Capitaneria di porto di Viareggio, successivamente presso la Capitaneria di porto di Brindisi e quale Direttore marittimo del nord Sardegna. L’ultimo prestigioso incarico è stato quello di Capo del 3° reparto Piani e Operazioni del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

Il Comandante Interregionale Marittimo Nord, Ammiraglio di divisione Flavio Biaggi, ha avuto parole di lode per l’operato di tutto l’equipaggio della Direzione Marittima di Livorno e per i risultati conseguiti nei quasi 4 anni di comando dell’Ammiraglio Angora.

Il Comandante Generale, Ammiraglio Carlone, ha, infine, ringraziato l’Ammiraglio Angora per l’ottimo lavoro svolto durante il suo periodo di permanenza trascorso alla guida della Direzione Marittima della Toscana, sottolineando come la corretta e intelligente interpretazione del ruolo che è stato chiamato a rivestire abbia offerto un contributo competente e qualificato soprattutto per lo sviluppo della portualità e della vocazione marittima del territorio. L’Ammiraglio ha poi proseguito nella sua allocuzione rivolgendo gli auguri di buon lavoro all’Ammiraglio Angora per la nuova destinazione ed un sentito augurio all’Ammiraglio CANU per il prestigioso Comando appena assunto affinché possa continuare nel percorso già tracciato dal suo predecessore e contribuire, con costante impegno e passione, allo sviluppo di questa splendida realtà.

