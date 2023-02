Home

27 Febbraio 2023

Cambio al vertice del PD, Elly Schlein è il nuovo segretario

27 febbraio 2023

Le primarie del Pd hanno visto la vittoria di Elly Schlein, che diventa così la prima donna a guidare il partito. Con il 53,8% dei voti, ha superato Stefano Bonaccini al 80% dei seggi scrutinati. Nonostante la sconfitta, Bonaccini ha dichiarato la sua disponibilità ad aiutare Schlein per il rilancio del Pd. Schlein ha ricevuto i complimenti anche dal senatore Dario Franceschini, che ha definito la sua vittoria come “un’onda travolgente di speranze, di rabbia, di orgoglio, di entusiasmo”. Secondo i dati del suo comitato, Schlein è la più votata in molte regioni (come Liguria e in Sicilia e Toscana)e città, come Napoli, Milano e Bologna. Le immagini delle code ai seggi hanno portato serenità alla squadra di Schlein, che ha sempre considerato l’alta partecipazione un punto a favore. Alla fine hanno votato un milione di persone, un risultato insperato alla vigilia. Si attende il passaggio di consegne informale tra Enrico Letta e Schlein, previsto per le 15 al Nazareno. Non sono previste dichiarazioni ufficiali o conferenze stampa, come comunicato dal Pd.

