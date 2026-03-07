Home

7 Marzo 2026

Livorno 7 marzo 2026 Cambio al vertice di Fondazione Libertas, Colò nuovo presidente

Venerdì 6 marzo 2026 si sono tenuti il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Libertas Livorno 1947 ETS, momenti cruciali per il futuro del mondo Amaranto con la nomina di Luca Colò a nuovo Presidente.

Come Vicepresidente è stato votato Gianfranco Morelli, anima societaria delle iniziative volte allo sviluppo degli sport inclusivi.

Questa decisione riflette il desiderio di continuità nell’operato della Fondazione, precedentemente guidata da Yann Inghilesi, il quale ha giocato un ruolo fondamentale nel rilancio della Libertas.

Sotto la sua presidenza la Fondazione ha contribuito al conseguimento di risultati significativi riportando la Società in Serie A2, un traguardo di grande importanza per la comunità sportiva labronica.

La nomina di Colò è quindi un forte segnale di continuità e stabilità, che arriva in un momento cruciale, mentre ci si prepara ad una ridefinizione del pacchetto azionario della Libertas con un significativo passaggio di quote a Marco Benvenuti, attuale presidente della Libertas Livorno 1947.

In questo contesto, emerge una grande unità di intenti, una coesione che è fondamentale per garantire un futuro sempre più promettente per la Libertas. Colò ha affermato che “il progetto è possibile grazie al supporto di tutti, dal Presidente Benvenuti alla Fondazione, con l’Associazione Tifosi, gli Sbandati, Nuove Leve, tutti fondamentali per sostenere la squadra e la passione amaranto, Inoltre, la collaborazione tra dirigenza, giocatori dalla Serie A2 al minibasket, sponsor, partener a tutti i livelli, tifosi è essenziale per il successo sportivo e soltanto così le prospettive della Libertas diventeranno sempre più positive”.

