Cambio alloggio Erp, dal 23 gennaio  è possibile presentare domanda

Cronaca

20 Gennaio 2023

Mobilità tra alloggi Erp, dal 23 gennaio è possibile presentare domanda

Livorno, 20 gennaio 2023 – Da lunedì 23 gennaio fino al 31 dicembre 2023, sarà possibile presentare nuove domande di mobilità all’interno degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp).

Il nuovo bando sarà consultabile dal 23 gennaio sul sito del Comune www.comune.livorno.it .

Potranno fare domanda di mobilità ordinaria solo i titolari di assegnazione ordinaria/definitiva.

Potranno fare domanda di cambio consensuale (ossia scambio di alloggi ERP tra due assegnatari) anche gli assegnatari provvisori.

Tutti coloro che sono interessati al cambio alloggio, compresi coloro che hanno partecipato ai bandi precedenti, nel caso in cui siano sempre interessati, devono fare domanda secondo le modalità indicate nel bando, in quanto la graduatoria del bando 2023 sostituirà la Graduatoria precedentemente vigente.

I moduli di domanda potranno essere reperiti presso:

– Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo, Via Pollastrini, 1 – Piano secondo, negli orari di apertura al Pubblico;

– Sito istituzionale del Comune di Livorno: www.comune.livorno.it

– Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune di Livorno, ubicato in Piazza del Municipio, n.1.

Le domande dovranno essere presentate al Comune di Livorno esclusivamente nelle modalità di seguito indicate:

1. Consegna a mano presso l’Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo del Comune di Livorno, ubicato in Via Pollastrini, 1 – Piano secondo.

Orario Ufficio:

Lunedì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30

2. Spedite con raccomandata postale A.R. indirizzata a : Comune di Livorno, Ufficio Programmazione e Servizi per il Fabbisogno Abitativo – Via Pollastrini, 1 – 57123 – Livorno (LI).

3. Inviate tramite PEC alla casella di Posta Elettronica Certificata del Comune di Livorno: comune.livorno@postacert. toscana.it.

Il testo del Bando e la modulistica potranno essere scaricati dal 23 gennaio dal sito web del Comune:

www.comune.livorno.it/ sportello del cittadino/casa/bandi, graduatorie e informazioni/bandi.