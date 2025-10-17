Home

Cronaca

Cambio di comando al 187° Reggimento Paracadutisti Folgore

Cronaca

17 Ottobre 2025

Cambio di comando al 187° Reggimento Paracadutisti Folgore

Livorno 17 ottobre 2025 Cambio di comando al 187° Reggimento Paracadutisti Folgore

Il Colonnello Vincenzo Pinto lascia il Comando al Colonnello Girolamo Bufi

Si è svolta questa mattina, presso la Caserma “Vannucci”, alla presenza del Comandante della Brigata Folgore Gen. B. Federico Bernacca e delle autorità locali civili e militari, la cerimonia di avvicendamento al Comando del 187° Reggimento paracadutisti “Folgore”, nel corso della quale il Colonnello Vincenzo Pinto ha ceduto il comando al Colonnello Girolamo Bufi.

Sotto la guida del Colonnello Pinto il 187° Reggimento Paracadutisti Folgore ha condotto numerose attività operative e addestrative sia in Italia che all’estero: fra queste si ricordano la Swift Response in Germania, Slovenia e Lituania a livello di Gruppo Tattico, la Sniper Fest in Lituania che ha visto impegnato un team di tiratori scelti, una attività di combat survival in ambiente desertico in Spagna e numerose attività aviolancistiche di jump week con la tecnica della caduta libera in Germania ed in Lituania.

Sul territorio nazionale sono state svolte numerose attività di tiro presso i poligoni, attività tattiche tra cui quelle presso i Centri di Addestramento Tattico (CAT) di Brunico e Monte Romano, l’abilitazione al lancio di massa con la tecnica della doppia porta con la 46^ Aerobrigata di Pisa e la condotta quale ente pilota dell’esercitazione multinazionale Amaranth Beret, con unità aviotrasportate USA (173° Airborne Brigade).

Il 187° Reggimento paracadutisti “Folgore” è una delle componenti operative della Brigata Paracadutisti Folgore, strumento a disposizione dell’Esercito per assicurare la capacità di risposta e intervento immediato della Difesa a situazioni di crisi ed emergenza, che richiedono di proiettare, in tempi ridotti, importanti dispositivi in grado di operare in tutti gli ambiti di confronto.