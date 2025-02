Home

Cambio in consiglio comunale per Livorno Popolare, Trotta lascia, entra Barontini

20 Febbraio 2025

Livorno 20 febbraio 2025 Cambio in consiglio comunale per Livorno Popolare, Trotta lascia, entra Barontini

Dopo sei anni di rappresentanza in consiglio comunale da parte di Aurora Trotta, Livorno Popolare prende atto della volontà di Trotta di interrompere il rapporto politico con Livorno Popolare

La forza politica di opposizione in consiglio comunale a Livorno ringrazia Aurora per il lavoro di questi anni, per l’impegno e i risultati ottenuti.

Le subentrerà Camilla Barontini, alla quale Livorno Popolare augura un lavoro proficuo negli interessi della città per i prossimi quattro anni in consiglio comunale