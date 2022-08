Home

Cambio nei vertici Lega, ecco chi sostituisce Di Liberti e Vaccaro

10 Agosto 2022

Livorno 10 agosto 2022

Conferenza stampa della Lega alla presenza del commissario provinciale del partito di Salvini a Livorno Marco Landi per presentare i nuovi vertici

Dopo l’uscita dal partito di due consiglieri comunali, Costanza Vaccaro e Gianluca Di Liberti erano rimaste vacanti due cariche nei vertici della Lega.

A sostituire i due uscenti, due donne:

Gessica Sartini, avvocato di Lajatico, già responsabile amministrativa, prenderà il posto di commissario comunale lasciato dalla Vaccaro;

Maria Rita Romeo prenderà il posto di Di Liberti e si occuperà della tesoreia e della campagna elettorale

Le due donne traghetteranno il partito fino al congresso che si terrà dopo le elezioni politiche del 25 settembre

Parlando sempre di sostituzioni Landi comunica che il commissario a Piombino è Massimiliano Manetti che subentra a Vittorio Ceccarelli. Ceccarelli infatti chiedeva da tempo un passaggio di consegne per il suo impegno da assessore

Riguardo l’uscita dal partito della Vaccaro, Landi dice che “Non è nuova a cambi di casacca” e per coerenza vorrebbe che i due consiglieri uscenti si dimettessero invece di andare in un gruppo misto; “La coerenza vuole che ora si dimettano dal consiglio, dove erano stati eletti con i voti della Lega”

Landi continua: a Livorno, delle oltre 200 persone iscritte tra militanti e soci sostenitori solo una ventina hanno restituito la tessera decidendo di seguire i due consiglieri dimissionari

In merito ai candidati per le prossime elezioni, Landi non fa nomi, e afferma che praticamente tutti i consiglieri di Livorno e provincia hanno dato la loro disponibilità, ma poi sarà il partito a scegliere e a fare i nomi. I nominativi delle liste elettorali saranno resi noti ed ufficializzati dopo il 17 settembre, data in cui Matteo Salvini sarà alla Versiliana

I consiglieri comunali Ghiozzi e Pacciardi, incalzati dalle domande dei giornalisti hanno confermato di aver dato la loro disponibilità dopo aver ricevuto come tutti la richiesta dal partito, mentre invece Perini che ricopre anche l’incarico in provincia ha scelto di non partecipare a questa partita

Per quanto riguarda invece il parlamentare livornese uscente, l’onorevole Manfredi Potenti, Landi dichiara che:

“Tutti i parlamentari uscenti saranno riconfermati, salvo decisioni diverse di Salvini”

