“Cambio Pelle” la disabilità tra sguardi, emozioni e desiderio in una mostra fotografica

2 Dicembre 2025

Livorno 2 dicembre 2025 “Cambio Pelle” la disabilità tra sguardi, emozioni e desiderio in una mostra fotografica

Giovedì 4 dicembre alle ore 18:00 nei locali di Wonder (Scali del Monte Pio, 7) si apre la mostra fotografica CAMBIO PELLE.

Gli autori di queste foto sono Veronica Socci e Marco Fusi che hanno lavorato e stanno ancora lavorando assieme su un tema molto importante, quello della disabilità.

Il soggetto di queste fotografie è Emiliano Penco che è in sedia a rotelle da qualche anno a causa di un incidente sul lavoro.

I loro obiettivi si sono focalizzati su due aspetti in particolare: la sessualità (Fusi) e i disturbi dell’umore (Socci).

Questo progetto parte da lontano e vede Strabilianti in appoggio alle attività del Gruppo Fotografico Vicarello come scambio attivo visto il lavoro che fanno con noi tutti gli anni ma anche per l’affetto e la stima reciproca che ci lega.

Ne parleremo da Wonder assieme ai fotografi e ad Emiliano Penco, moderatore Enrico Querci.

Veronica Socci

Architetto e docente livornese classe ’72, ha saputo fondere la sua formazione con una passione innata per l’arte e la fotografia, sviluppando uno stile libero e personale che ricerca il contatto diretto con l’animo umano. Fin da subito la sua carriera fotografica ha ottenuto numerosi e significativi riconoscimenti, sia a livello nazionale che internazionale, tra i quali si evidenziano i premi di maggior rilievo:

2023 – Primo premio assoluto “L’altra donna – Giovanna Talà”

2023 – Prima classificata “Quercianella in luce” e “CREC PIAGGIO” (sezione Bianco e Nero)

2024 – Prima classificata Sezione Portfolio al concorso “StraPhoto (Livorno)”

2024 – Premio della Giuria sezione Bianco e Nero al concorso internazionale “Gran Tour delle colline”

2025 – Primo Premio Assoluto alla “Street Photography Marathon”

Oltre a questi, ha ricevuto diversi altri premi, menzioni d’onore e ha partecipato a numerose mostre collettive in Toscana e oltre, consolidando la sua presenza nel panorama fotografico toscano.

Marco Fusi

Classe 1971, impiegato nel settore energetico.

Si affaccia alla fotografia nel 2011, dopo la morte di suo padre, un fotoamatore. Da piccolo è sempre stato affascinato dallo sviluppo delle sue foto che faceva in autonomia in camera oscura, in una stanzetta di casa.

Nel 2011 acquista una reflex e piano piano la passione ha preso forma.

Ama raccontare in fotografia eventi, spettacoli e artisti di strada, un mondo fatto di luci e colori ma anche di contrasti forti. Si cimenta anche con la fotografia di strada. Qualche ammissione in concorsi, sul tema libero bianco e nero e sul tema fotografia di strada.

Per questo lavoro, ed altri in cantiere, esce dalla sua comfort zone e prova a raccontare una parte di una storia che ancora va avanti.

Dal 2020 è vicepresidente del Gruppo Fotografico Vicarello.

Nel 2022 “Livorno Pride Contest”, Selezionata ed esposta presso ExtraFactory, Livorno

Dal 2022 è fotografo ufficiale della manifestazione “Strabilianti”, kermesse annuale di 3 giorni di dibattiti e incontri su tematiche legate a sport e disabilità.

