11 Novembre 2024

Camera di Commercio: composizione negoziata della crisi d’impresa, un convegno di studi

Livorno 11 novembre 2024

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, con la collaborazione degli Ordini professionali degli Avvocati e dei Commercialisti ed Esperti contabili della provincia di Livorno, organizza un convegno di studi sulla composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa. L’evento si svolgerà in presenza il 14 novembre dalle ore 14.30 alle 18.30 nella sala Auditorium della sede camerale di Livorno, ingresso da Via del Porticciolo n. 1.

Il convegno, gratuito ed aperto a tutti, intende proporre riflessioni e approfondimenti sul nuovo strumento rivolto alle imprese che si trovano in difficoltà economiche-finanziarie e che consente di salvaguardare la loro continuità aziendale. Questo nuovo istituto, caratterizzato dalla presenza di un esperto indipendente e facilitatore, rappresenta un significativo segnale di modernità rispetto alle tradizionali soluzioni di gestioni delle crisi basate sulla realizzazione delle garanzie patrimoniali. La composizione negoziata consente alle aziende percorsi più accessibili, più rapidi e meno costosi utilizzabili per la ristrutturazione o il risanamento aziendale.

Ad aprire i lavori il giorno 14 i saluti del presidente della Camera di Commercio Riccardo Breda, del presidente dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti contabili di Livorno Alessandro Bagnoli e del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Livorno Leonardo Giorgi.

Il dottor Gianmarco Marinai, Giudice Delegato del Tribunale di Livorno, presenterà le linee guida del Tribunale sulla Composizione Negoziata e Concordato Semplificato. ‘La presentazione dell’istanza attraverso la piattaforma telematica e i riflessi sulle iscrizioni nel Registro delle Imprese’ sarà l’argomento illustrato dal Segretario generale della Camera Pierluigi Giuntoli.

Sul tema ‘La soluzione della crisi di impresa attraverso la composizione negoziata: le nuove opportunità derivanti dal decreto correttivo’ interverrà il professor Gianluca Risaliti, Ordinario di Economia Aziendale dell’Università di Napoli Parthenope, mentre il professor Fabio Serini, Associato di Crisi e Risanamento Azienda dell’Università di Napoli Parthenope, tratterà l’argomento ‘Dalla Composizione Negoziata al Concordato Semplificato: spazi per la salvaguardia dell’impresa e commento dell’art. 25 sexies”. Concluderà il convegno la professoressa Ilaria Kutufà, Associata di Diritto Commerciale dell’Università di Pisa con un intervento sul tema “I possibili esiti della Composizione Negoziata tra vecchie e nuove prospettive”.

Il convegno è accreditato per il rilascio di crediti formativi per gli ordini professionali dei Commercialisti e degli Avvocati; per i Commercialisti è necessaria la prenotazione su

www.fpcu.it

Maggiori informazioni sul sito camerale www.lg.camcom.it

