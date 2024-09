Home

Camera di Commercio, pubblicato il rapporto Economia del mare. Oltre 4,3 miliardi di euro a Livorno

29 Settembre 2024

Economia del mare: prodotti 6 miliardi di euro di ricchezza a Grosseto e Livorno. Pubblicato il rapporto dal Centro Studi e Servizi della CCIAA

Quanto prodotto dall’economia blu costituisce oltre il 40% del valore aggiunto complessivo delle province di Livorno e Grosseto. È ciò che emerge dal Rapporto 2024 dell’Economia del Mare, realizzato annualmente dal Centro Studi e Servizi, Azienda Speciale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

Secondo i dati analizzati dai ricercatori del Centro Studi, la blue economy si conferma un elemento chiave per lo sviluppo dei nostri territori, che in questo settore rivestono un ruolo di rilievo a livello regionale ma anche nazionale.

Livorno è la terza provincia italiana per incidenza delle imprese blu sul tessuto imprenditoriale totale e Grosseto è 15esima, tanto che a fine 2023 operavano 6.767 “aziende del mare”; 2.424 in Maremma e 4.343 a Livorno. Dopo anni di continua crescita numerica, se ne rileva d’altro canto un calo pari all’1,3%. Nell’anno 2022 ammontavano, infatti, a 6.860 unità, occupavano oltre 30 mila persone e producevano una ricchezza (valore aggiunto) superiore a 2 miliardi di euro, ben il 18% in più dell’anno precedente. Un incremento, quest’ultimo, superiore a quelli regionale (14%) e nazionale (15%), ottenuto anche grazie all’inserimento nel comparto di nuova forza lavoro, oltre 1.400 occupati.

Nell’economia del mare si calcola un ‘moltiplicatore’ secondo il quale per ogni euro prodotto da un’attività blu; si attiva la produzione di ulteriore ricchezza per 1,8 euro, generata dalle attività a monte e a valle.

Applicandolo al contesto locale, si ha che le attività livornesi e grossetane collegate con le imprese blu hanno generato un valore aggiunto indiretto che sfiora i 4 miliardi di euro; il doppio di quanto prodotto direttamente. Si tratta di un cospicuo giro d’affari che, nel suo complesso (6 miliardi di euro), costituisce oltre il 40% del valore aggiunto totale delle nostre province.

Riccardo Breda presidente della CCIAA spiega:

“In Italia le imprese blu costituiscono il 3,8% del tessuto economico complessivo; in Toscana il 3,7%, mentre a Livorno rappresentano il 13,6 % e a Grosseto l’8,4%: bastano questi dati a testimoniare la grande importanza che la blue economy locale riveste per lo sviluppo territoriale.

Anni fa abbiamo acceso i riflettori sull’Economia del Mare ed oggi il grande interesse per il settore a livello nazionale ed europeo dà ragione al nostro percorso di approfondimento: la blue economy è indubbiamente un fattore chiave per la crescita.

I dati che mettiamo a disposizione della comunità possono consentire l’individuazione delle giuste prospettive di sviluppo. Siamo pronti a supportare le imprese nel percorso di transizione blue e green che l’economia sta mettendo in atto”.

Il rapporto è disponibile sul sito camerale nella sezione studi e ricerche del Centro Studi: https://www.lg.camcom.it/servizi/informazione-economica-prezzi/studi-ricerche

