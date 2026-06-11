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Camici: «Scuola, famiglie e inclusione al centro dell’azione amministrativa»

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11 Giugno 2026

Camici: «Scuola, famiglie e inclusione al centro dell’azione amministrativa»

Livorno 11 giugno 2026 Camici: «Scuola, famiglie e inclusione al centro dell’azione amministrativa»

Servizi educativi sempre più vicini alle esigenze delle famiglie, investimenti nell’edilizia scolastica e una nuova gestione del canile comunale all’insegna della partecipazione e delle adozioni. Sono alcuni dei temi affrontati dalla vicesindaca Libera Camici nel corso della conferenza stampa dedicata al bilancio del secondo anno del secondo mandato dell’amministrazione guidata dal sindaco Luca Salvetti.

Facendo il punto sul lavoro svolto e sugli obiettivi futuri, Camici ha evidenziato come l’attività amministrativa si sia sviluppata anche in continuità con quanto avviato nella precedente legislatura.

«Abbiamo avuto sostanzialmente la fortuna di andare anche un po’ in continuità con la precedente legislatura», ha affermato.

Particolare attenzione è stata riservata al settore dell’istruzione e dei servizi educativi comunali, con l’obiettivo di rispondere ai nuovi bisogni delle famiglie.

«La nostra guida è quella di riuscire a ristrutturare e riorganizzare quelli che sono comunque i servizi che riguardano il mondo scolastico e dei servizi educativi comunali per dare risposta ai bisogni crescenti di conciliazione dei tempi di cura, vita e lavoro», ha spiegato la vicesindaca.

Tra le novità più significative del nuovo mandato, Camici ha indicato il prolungamento dell’orario nei servizi educativi.

«Uno degli elementi caratterizzanti della nuova legislatura è stato quello di sperimentare ed avviare il prolungamento orario dei servizi proprio nell’ottica di dare una risposta ai bisogni crescenti delle famiglie», ha sottolineato.

Un’esperienza destinata a proseguire anche nei prossimi anni.

«Sarà riproposto con diverse formule per essere il più possibile aderente ai bisogni che le famiglie hanno espresso», ha precisato, ricordando il recente questionario distribuito nei servizi educativi comunali.

Sempre nell’ottica di sostenere la conciliazione tra tempi di vita e lavoro, l’amministrazione sta lavorando anche all’ampliamento del tempo pieno nelle scuole primarie.

«Stiamo andando avanti con l’opportunità di trasformare le scuole primarie da tempo modulo a tempo pieno, sempre per rispondere alle esigenze di cui parlavo prima», ha dichiarato Camici.

La vicesindaca ha poi ribadito l’impegno sul fronte dell’edilizia scolastica.

«Massima attenzione e cura per ciò che concerne l’edilizia scolastica, con luoghi che devono essere sicuri, efficienti e affidabili», ha affermato, evidenziando la necessità di adeguare gli spazi alle nuove esigenze formative.

Tra le iniziative più recenti, Camici ha ricordato la sottoscrizione di una convenzione dedicata all’inclusione scolastica.

«La scuola deve essere un luogo che non lascia nessuno indietro e che sia sempre più inclusivo», ha spiegato.

Il progetto prevede un percorso formativo rivolto al personale docente e al personale Ata sui bisogni educativi speciali, promosso dal Centro Territoriale di Supporto e dall’Azienda sanitaria.

La vicesindaca ha infine affrontato il tema della tutela animale, indicando come uno dei cambiamenti più rilevanti del nuovo mandato la scelta di riportare sotto la gestione diretta del Comune il canile cittadino.

«Abbiamo fatto un’importante rivoluzione che ha visto, con la nuova legislatura e con la scadenza del precedente appalto di gestione, gestire in maniera diretta il canile», ha dichiarato.

Una decisione che, secondo Camici, ha già prodotto risultati concreti.

«Questo si è tradotto in un’apertura del canile alla città, con un notevole numero di volontari e con l’opportunità aggiuntiva per gli ospiti del canile di poter socializzare con le persone e con un aumento delle adozioni», ha concluso.

Dalle politiche educative alla tutela degli animali, le parole della vicesindaca delineano una visione amministrativa orientata alla prossimità, all’inclusione e al rafforzamento dei servizi rivolti alla comunità.