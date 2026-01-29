Home

Camion in fiamme in galleria, chiusa l’A1 tra Calenzano e la Direttissima: traffico bloccato e 5 chilometri di coda

29 Gennaio 2026

Livorno 29 gennaio 2026

Disagi alla circolazione sull’autostrada Milano-Napoli (A1), dove il traffico è stato temporaneamente chiuso in direzione nord nel tratto compreso tra Calenzano (Firenze) e il bivio con la Direttissima, a causa di un camion andato a fuoco all’interno della galleria Croci, nel territorio comunale di Calenzano.

Secondo quanto comunicato da Autostrade per l’Italia (Aspi), all’interno del tratto interessato il traffico risulta completamente bloccato e si registrano circa 5 chilometri di coda. L’incendio ha coinvolto un camion dotato di cella frigorifera adibito al trasporto di frutta.

Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili del fuoco, supportate da altrettante autobotti e da un carro aria, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della galleria. Presenti anche i soccorritori sanitari, i mezzi di assistenza meccanica, la Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Aspi.

Fortunatamente, non si registrano feriti.

Per chi è diretto verso Bologna, Autostrade per l’Italia consiglia di uscire a Calenzano, proseguire sulla viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Barberino di Mugello. In alternativa, solo per i veicoli leggeri, è possibile percorrere la Strada Provinciale 8 Barberinese e rientrare sempre a Barberino.

La riapertura del tratto resta subordinata al completamento delle operazioni di spegnimento, ai controlli strutturali della galleria e alla rimozione del mezzo incendiato.